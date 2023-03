Președinta Ungariei, pe contrasens cu Orban: Parlamentarii să ratifice "cât mai repede" aderarea Finlandei și Suediei la NATO

"Aceasta este o decizie complexă, cu consecinţe serioase, prin urmare o analiză atentă este necesară", a scris Novak pe Facebook.

"Poziţia mea este cât de poate de clară: în actuala situaţie, aderarea Suediei şi Finlandei (la NATO) este justificată. Am încredere că Adunarea Naţională va lua o decizie înţeleaptă cât mai curând posibil!", a îndemnat ea.

2/2 My position is clear-cut: in the present situation, the accession of #Sweden and #Finland is justified. I trust the National Assembly will make a wise decision as soon as possible! pic.twitter.com/6OnjZRoFxW— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 1, 2023