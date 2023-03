Mult-așteptata ofensivă rusească de iarnă a început să crească în intensitate cu puțin timp înaintea aniversării unui an de război în Ucraina. În acest context, mai puțin mediatizată decât degringolada inițială a coloanei de 60 de kilometri care s-a împotmolit pe drumul spre Kiev, o altă bătălie care a implicat numeroase tancuri s-a desfășurat în cu totul altă parte a Ucrainei.

Mulți analiști, printre care și cei de la New York Times, spun însă că Vuhledar reprezintă cea mai mare bătălie de acest tip petrecută în cele peste 365 de zile de război, încleștarea durând nu mai puțin de trei săptămâni.

Sursele ucrainene citate de NYT spun de altfel că Rusia ar fi pierdut nu mai puțin de 130 de tancuri și blindate în această bătălie, care s-a purtat, de partea ucraineană, cu ajutorul minelor anti-tanc, a loviturilor de artilerie, a deja celebrelor rachete anti-tanc Javelin și Stugna-P, sau chiar a tancurilor în sine, în acest sens armata Kievului folosind modelul sovietic T-64.

Ucrainenii nu s-au oprit însă aici, mai remarcă publicația, ei lovind unitatea rusească de tancuri, spre finalul celor trei săptămâni de confruntare, inclusiv cu HIMARS, cu obuzierele americane M 777 sau cele franțuzești Caesar.

În fapt, pierderile rusești de tancuri au fost atât de mari la Vuhledar, încât soldații lui Putin s-au văzut nevoiți să schimbe tactica din mers, recurgând exclusiv la atacuri de infanterie în momentul când blindatele, odată scoase din luptă, nu mai aveau cum, efectiv, să protejeze soldații.

.@nytimes called the defense of Vuhledar the largest tank battle of the war in terms of russian losses. Which is, in our opinion, quite unfair to the russian infantry.



📷 72nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/fSxFBKA3DN— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 2, 2023

Spre deosebire de ambuscada de la Kiev, însă, când ucrainenii nu au luptat cu tancurile, de data aceasta, la Vuhledar au existat episoade ale bătăliei când tancurile părților adverse au luptat unele contra altelor, exact ca în al Doilea Război Mondial.

"Am studiat drumurile pe care le foloseau, apoi ne-am ascuns și am așteptat", a declarat unul dintre militarii implicați în conflict, conform aceleiași surse, confirmând tactica ambuscadei.

Cât despre motivul contraperformaței rusești, publicația citată menționează recruții proaspăt înrolați, care veniseră să umple golurile lăsate de pierderea unităților de elită.

Ca o dovadă a acestei stări de fapte, soldații ucraineni, citați de New York Times, au declarat faptul că unul dintre "tanchiștii" luați prizonieri în bătălia de la Vuhledar era de fapt un medic care fusese "reprofesionalizat" drept conducător de tanc.

Faptul că episodul Vuhledar a fost un dezastru pentru ruși a fost confirmat de altfel și de bloggerii militari ruși, așa-numiții "milbloggeri", care i-au acuzat - din nou - pe generalii ruși pentru acest eșec.

Supărarea milbloggerilor a fost, de fapt, atât de mare, încât Grey Zone, un canal Telegram afiliat Wagner, a transmis faptul că rudele celor morți vor să-l ucidă pe generalul care a condus atacul de la Vuhledar.

De asemenea, New York Times mai observă și statutul de legendă pe care l-a căpătat arma tanc de-a lungul vremii în Rusia, în mentalul colectiv al planificatorilor militari ruși acesta reprezentând în continuare un mijloc de luptă suprem, deși, din nou și din nou, ucrainenii dovedesc că lucrurile nu stau așa.

Russia lost a major tank battle for Vuhledar, Donetsk Oblast, from being ambushed by Ukraine (AFU) as it did during the initial stages of the full-scale invasion using tank convoys. Russia lost 130 tanks and APCs in the battle, per Ukrainian military.

Cât despre motivul strategic pentru care Kremlinul voia să controleze Vuhledar, filiala moldoveană a Europa Liberă remarcă altitudinea la care acesta este situat (187 metri, n.r.).

Astfel, transmite publicația citată, elevația relativ mare a orașului îl face potrivit amplasării sistemelor de artilerie și de rachete, pentru a amenința nu doar Pavlivka, ci și autostrada est-vest T-0509, care duce la o autostradă mai mare ce leagă portul Mariupol de marele oraș Donețk.

Nu în ultimul rând, trebuie remarcat și faptul că bătălia de la Vuhledar a fost și este atât de importantă încât contribuitorii Wikipedia i-au dedicat o pagină, menționând faptul că lupta în acest loc este încă "în curs".

Sursa foto: Facebook / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

