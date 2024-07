ANALIZĂ | Cea mai mare pană informatică din istorie: lumea își revine treptat după efectele în lanț ale unui actualizări eronate

Pana informatică a fost provocată de o eroare la o actualizare de software de la CrowdStrike - o companie de securitate cibernetică cu sediul în Austin, Texas - pentru sistemul de operare Windows 10, care a făcut ca toate computerele să rămână blocate în aşa-numitul "ecran albastru al morţii" (Blue Screen of Death, pe scurt BSoD, un mesaj de eroare afişat de diferite sisteme de operare, mai ales în Microsoft Windows, la întâlnirea unei erori de sistem critice - n.r.), potrivit explicaţiilor oferite pe platforma în X de George Kurtz, director general al companiei, preluate de Agerpres.ro.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.



We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…