Cand spunem decembrie, ne gandim fara ezitare la Craciun si momentele speciale petrecute cu cei dragi, momente ce devin amintiri pe care le purtam mereu in suflet.

Creeaza aceste amintiri la cel mai inalt nivel, cu Hotelul Sheraton Bucuresti! Pachete de servicii prremium, preparate rafinate si divertisment pentru toate gusturile. Experienta in organizarea de evenimente isi pune amprenta pe calitate, iar impreuna cu filozofia excelentei, transforma hotelul in varianta ideala pentru masa de Craciun.

Locatie centrala, spatii ample si elegante, dotari de ultima generatie, restaurante, toate pot fi exprimate printr-un singur cuvant - Sheraton. Totul este centrat pe experienta oaspetilor, totul trebuie sa fie perfect de la primul pas facut in hotel.

Chiar si cei mai pretentiosi vor gasi oferta de Craciun absolut irezistibila. Mosul a pus umarul si el la dezvoltarea meniurilor, iar rezultatul este nu doar delicios de rafinat, dar si spectaculos.

Meniuri de cocktail – se regasesc in 2 variante principale, plus meniul special al Mosului. Fiecare dintre aceste variante contine si produse vegane. Meniurile contin preparate reci, preparate calde si asortiment de deserturi “Centro Cakes”, minim 5 varietati.

Meniuri de bufet – 6 variante la fel de stilate si gustoase, ce inglobeaza o varietate mare de preparate, de la branzeturi, salata Boeuf, curcan, porc, vita, pana la preparate de post. in plus, pentru grupuri de minim 30 de persoane se poate amenaja o statie de gratar si purcelus de lapte la protap sau sunca proaspata cu pulpa.

Meniuri de Craciun – rafinamentul atinge cote maxime in aceste meniuri-delicatese. Chefii Sheraton au creat cu migala si arta 4 meniuri deosebite, din care unul este vegan, menite sa treaca prin papilele gustative direct catre suflet. Printre starurile invitate se numara: magret de rata, mignon de vita maturata Black Angus, prajitura cu ciocolata neagra belgiana, torchon de foie gras cu rata confiata, budinca de chia si nuca de cocos cu jeleu de mandarine.

Pachete de bar – au fost gandite cu aceeasi minutiozitate si inclinare catre nevoile clientilor. Se poate opta pentru un pachet de 3 ore sau 8 ore, fiecare avand o selectie ce contine 6 categorii de bauturi: soft bar, spirits, premium, luxury, wine si cocktail.

Specialistii Sheraton Bucuresti au gandit in detaliu acest eveniment deosebit a carui magie va seduce toti invitatii. Un spectacol gastronomic, presarat cu divertisment de calitate, intr-un cadru primitor, comfortabil si elegant, de care te desparti cu greu si ti-l amintesti cu drag.