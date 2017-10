Vestea buna este ca oricine poate invata trucuri inteligente, care, odata introduse in rutina zilnica, te vor ajuta sa comunici simplu si eficient mesajul companiei tale publicului-tinta.

Iata care sunt 5 dintre acestea, potrivit huffingtonpost.com:

1. Fii autentic si comunica mesajele intr-un limbaj cat mai comun

Canalele de social media - Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn - trebuie sa fie centrul campaniilor tale de marketing. In primul rand, sunt gratis. Apoi sunt platforme prin care te poti apropia de public la un nivel mult mai personal. Oamenii care iti sunt clienti sau pe care vrei sa-i convertesti sunt inclinati sa ramana alaturi de un brad timp indelungat, daca stiu si cine este persoana din spatele acestuia. Si newsletter-ele vor fi mai apreciate de clienti, daca sunt scrise dintr-o perspectiva personala si ofera sfaturi de expert, care ii pot ajuta in modul real pe clienti.

Unul dintre tinerii antreprenori romani care au inteles nu numai importanta marketingului, dar si pe cea a comunicarii la un nivel personal cu publicul-tinta sau potentialii clienti este Iustin Paraschiv. De pe pagina de Facebook a lui Justin, cei care apreciaza grupul Carmistin au aflat cum aceasta companie a luat viata din visul nebunesc al unui student care, la numai 20 de ani, si-a propus sa rezolve singur o problema acuta cu care se confrunta piata de carne la inceputul anilor 2000: procesatorii nu primeau constant materie prima de calitate de la furnizori. Azi, grupul Carmistin este unul dintre cei mai importanti jucatori locali din domeniu.

2. Cere testimoniale

Prietenii, colegii si cei care fac parte din hub-ul personal pe care l-ai format pe site-urile de socializare sunt asul din maneca oricarui antreprenor. Sau cel putin ar trebui sa fie. Roaga-i sa scrie testimoniale despre companie. Aceeasi metoda o poti aplica si in cazul clientilor despre care stii ca au avut o calatorie frumoasa in timp alaturi de brandul tau.

Consumatorii sunt mult mai inclinati sa se converteasca in clienti ai produselor tale, daca au un prieten multumit de colaborarea cu firma pe care o conduci. In plus, in acest fel iti vei extinde prezenta in mediul online, pentru ca mesajele de acest tip au potential de viralizare si pot sa ajunga la oameni pe care nu ii poti accesa prin intermediul altor canale de comunicare.

3. Invata importanta pozelor

S-a format de deja o obisnuita in randul oamenilor care au canale de social media sa dea share la poze inspirationale, sarcastice sau pur si simplu amuzante. Poti angaja in acest sens pe cineva care sa gandeasca aceste imagini, sa aleaga citatele si sa le combine intr-o grafica interesanta. Este o modalitate de a comunica cu potentiali clienti fara sa ai un mesaj publicitar agresiv. In plus, pozele de acest tip se viralizeaza rapid si strang like-uri pe drum, marind vizibilitatea brandului tau in mediul online.

4. Organizeaza concursuri

Oamenii sunt cei mai incantati atunci cand le oferi posibilitatea de a castiga ceva. In special daca premiile sunt neobisnuite, dificil de procurat sau au un pret piperat.

Asigura-te insa ca premiile tale au potentialul de a deschide conversatii. Sunt ceva despre care oamenii vor vrea sa vorbeasca cu prietenii lor si sa recomande mai departe.

Poti folosi inclusiv Facebook ads, pentru a promova concursuri, iar targetarea audientei te va ajuta sa ajungi exact la oamenii pe care vrei sa-i atragi spre brandul tau.

5. Constientizeaza puterea pe care o are informatia

Informatia este esentiala in orice domeniu. Cel mai bun sfat pe care ti-l putem da la acest capitol este sa-ti cunosti foarte bine si publicul, si competitia. Nu pleca de la ideea ca un brand este sau ar trebui sa fie pentru toata lumea. Este o conceptie cat se poate de gresita. Defineste-ti publicul tinta, invata-i obiceiurile, valorile si ce ii ofera ceilalti competitori din domeniu. Numai apoi poti stabili o strategie coerenta prin care sa-ti comunici eficient mesajele.

Ai aplicat si alte trucuri de marketing pentru compania ta, care au functionat? Care sunt acestea?

Sursa foto: Shutterstock.com