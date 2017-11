Pe piata restaurantelor este in continuare loc pentru noi localuri, cu noi concepte, in conditiile in care multi romani abia acum descopera iesitul in oras pentru a lua masa, sustine specialistul in marketing de la compania Stadio Hospitality Concepts, din care face parte Nor Sky Casual Resturant.

"Eu cred in continuare ca sunt multi, multi oameni care abia acum descopera iesitul in oras. Adica mai exista piata. Romanii se uita in continuare la pret, suntem o tara destul de saraca", spune Constantin Baches. "Tinerii vor experiente. Vine o generatie de italieni . O sa isi cheltuiasca toti banii pe experiente, nu isi vor dori case pe pamant, nici macar masina nu-si doresc. O vor imparti. Ideea “sa vada oamenii” s-a dus. Gata, la revedere cu mentalitatea...