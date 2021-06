Living Rock, un nou festival la malul mării. Cine sunt primii artiști anunțați

Living Rock, singurul festival de rock alternativ de la mare, va avea loc în weekendul 20-22 august, pe plaja din Tuzla.

Living Rock este dedicat tuturor iubitorilor de alternativ, fie că vorbim de muzică, destinații de vacanță, preferințe gastronomice sau activități de petrecere a timpului liber.

Pe scena Living Rock au fost anunțate unele dintre cele mai iubite trupe românești de rock alternativ, printre care Vița de Vie, byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers și Grimus, iar lista de artiști din line-up va continua.

„Deși încă ne obișnuim cu noul normal, care ba e utopic, ba distopic, este totuși un moment bun să luăm o pauză binemeritată și să re-experimentăm cum e să fii în primul rând la un concert. Trupele sunt nerăbdătoare să urce pe scenă, publicul abia așteaptă să le asculte, cu toții căutăm alternative pentru vacanța de vară, așa că un festival de alternativ la mare ar fi cea mai bună alegere.

Pe lângă line-up-ul complet alternativ și din scena underground a muzicii românești, Living Rock va fi un altfel de eveniment la mare. Vrem un festival atent cu oamenii din zonă, dar mai ales atent cu locul. Vrem să trăim rock, dar alternativ, așa încât, la plecare, plaja Tuzla să rămână la fel de sălbatică, apa să fie la fel de turcoaz și nisipul la fel de fin”, a declarat Ilinca Ghișoiu, reprezentantul Magnetic Dream Events, organizatorul festivalului Living Rock.

Citeste si: UNTOLD: Putem să facem festival doar cu vaccinații

Pe parcursul celor trei zile vor fi organizate activități în aer liber, pentru toate vârstele: de la acțiuni de ecologizare, tururi prin împrejurimi alături de ghizi și sesiuni de birdwatching pentru iubitorii de păsări, până la zonă de produse handmade, tatuaje, dreaduri și multe alte surprize.

Acces festival & camping

Accesul la festival se va face pe bază de abonament pe trei zile, alături de certificatul de vaccinare sau test negativ de Covid, mască și distanțare. Biletele și abonamentele achiziționate anul trecut pentru ediția 2020 rămân valabile pentru ediția 2021.

Una dintre experiențele #LivingRock2021 este livrată de tazz by eMAG. Aceștia oferă 50% discount la abonamentele de acces tuturor persoanelor vaccinate sau celor care se vor vaccina până la data festivalului. Cei nevaccinați vor primi gratuit din partea tazz un test de Covid la intrare.

Citeste si: Cele mai sigure locuri de camping din Europa, în vreme de pandemie

Sursa foto: Pexels

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: