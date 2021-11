Some will hate it. Others will love it. If it’s good, we’ll award it. IAB MIXX Awards Romania 2021 - Ediția a zecea

IAB România dă startul înscrierilor la MIXX Awards 2021 - pentru acele idei care au avut curajul de a merge dincolo de ironii și neîncredere și s-au dovedit a fi creative și eficiente.

Într-un an în care lumea s-a împărțit între “hate” și “love” în mediul digital, într-o lume obișnuită sǎ primească mai întâi ironii și apoi laude, IAB MIXX Awards readuce în atenție ideile creative “alea bune”, la cea de-a 10 ediție a singurului festival internațional dedicat exclusiv campaniilor digitale din România.

Între 1 și 22 noiembrie, IAB România - asociația industriei de publicitate online - invită agențiile și advertiserii să-și înscrie cele mai îndrăznețe campanii realizate și derulate în perioada 1 decembrie 2020 - 1 octombrie 2021 pe site-ul www.mixxawards.ro

Evenimentul va fi transmis live online în platforma de evenimente virtuale IC Events

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei de premiere IAB MIXX Awards, care se va desfășura online, pe data de 9 decembrie și va fi moderată de Andi Moisescu și Răzvan Exarhu. Evenimentul va fi transmis live online în platforma de evenimente virtuale IC Events și va putea fi vizionat de oricine este curios să afle câștigătorii.

Pentru că este o ediție aniversară, conceptul este unul pe măsură: un tribut adus ideilor memorabile care au stat la baza câtorva dintre multele campanii premiate în acești 10 ani în cadrul festivalului. Plecând de la premisa ca fiecare idee buna a fost, la un moment dat, privită cu suspiciune sau chiar cu ironie, conceptul creativ de anul acesta evidențiază faptul că, în ciuda celor care nu cred în unele idei, ele se dovedesc a fi eficiente, creaza buzz, folosesc tehnologia în mod inedit și rămân în istorie. De exemplu, #nudoarluni, ce? Nu doar luni vine inspirația?”, “Cum sǎ faci un muzeu pe Insta?” sau “Ce s-ar fi întâmplat dacă Snoop Dog nu dădea check-in, din greșeală, la Bogata?” - sunt doar cateva dintre “observatiile” imaginate in conceptul creativ al acestui an pentru a sublinia faptul ca ideile bune trec peste “hate” si isi dovedesc eficienta indiferent de context.

Conceptul creativ a fost dezvoltat anul acesta de echipa Fractal. Plecând de la reacțiile ironice, des întâlnite la o primă vedere a ideilor ce ies din tipare, s-a creat un anti-erou care încearcă din toate puterile să ironizeze unele dintre campaniile câștigătoare la MIXX Awards de-a lungul timpului, deși nu are motive. Asa s-a nascut ideea: “Some will hate it. Others will love it. If it’s good, we’ll award it”.

„Un festival întotdeauna își consolidează reputația prin campaniile pe care le premiază. Astfel, când IAB Mixx Awards Festival face 10 ani, nu e doar de un moment aniversar. E și pretextul ideal pentru a aduce un omagiu campaniilor câștigătoare din trecut.

Toți cei din agenție care lucrează la o campanie, toți cei de la client care se zbat să obțină toate aprobările posibile se lovesc inevitabil de un moment. Când campania e on air și apare cineva, undeva, pe net sau la o bere, cu atitudinea aia de superioritate. Și-ți spune că nu e prea mișto. Că ce e aia? Sau îți explică zâmbitor cât de greșită e, cum trebuia făcută mai bine. El știe cum! Acel hate gratuit de cele mai multe ori. Și, aproape deloc logic, comentariile astea trăiesc cel mai mult în mintea noastră.

În tot contextul ăsta, promisiunea IAB Mixx Awards Festival vine natural. Nu contează toate părerile aruncate gratuit! Singurul lucru care contează e să fie o campanie bună. Iar noi o premiem. Evident, tu trebuie să o și înscrii înainte...

Fiind ediția a zecea, am ales 10 campanii cărora să le aducem acest omagiu. Pentru 5 dintre ele avem și câte un spot, toate realizate cu ajutorul lui Andrei Gheorghe și Diud. Noi abia așteptăm reacțiile, mai ales că e o campanie făcută de publicitari pentru publicitari :). Doar că, de data asta, chiar ăsta a fost brieful!” – Alex Petrescu - Creative x Strategy Director la Fractal Communications.

Pentru o mai bunǎ exemplificare a conceptului au fost realizate, cu sprijinul DIUD Studio, 5 video-uri pentru 5 dintre campaniile câștigătoare la MIXX Awards România și unele chiar la MIXX Awards Europe, videouri care pot fi vizualizate aici.

Fiecare idee își găsește loc în (cel puțin) o categorie la IAB MIXX AWARDS ROMANIA 2021

În cele nouă ediții derulate până acum, au fost înscrise peste 500 de campanii din partea agențiilor ce activează pe piața locală de publicitate online, reprezentând clienți atât din zona de brand, cât și ONG-uri și proiecte sociale. Numărul de categorii a crescut de la 10 la 16, în concordanță cu evoluția complexității mediului digital. IAB MIXX Awards România 2021 aduce trei zone diferite în care campaniile pot fi înscrise: Creativity, Amplification și Interactive Business Boost. Cele 16 categorii sunt aliniate cu cele ale MIXX Awards Europe și astfel câștigătorilor de la ediția locală le va fi mai ușor să își înscrie campaniile la ediția internațională.

În cadrul competiției, campaniile pot fi înscrise la categoriile: Brand Advertising, Video Advertising, Social Media, Branded Content, Native Advertising, Virtual and Augmented Reality or other New Technologies, Integrated Advertising, Influencer Marketing, Influencer Social Responsibility, Non-profit / Corporate Social Responsibility, Offline Digitalisation, Product Innovation

Campaniile cu obiectiv de Amplification pot fi înscrise în categoriile Direct Response / Lead Generation, Search Advertising și/sau Effective Use of Data

Iar acele lucrări care merg pe ideea de eficiența, pot fi înscrise în categoria Campaign Effectiveness

Ideea bunǎ a MIXX Awards-ului de anul acesta nu ar putea fi pusă în practică fără susținerea sponsorilor principali: RTB House, TikTok, Teads, INCA a GroupM Company, Diud Studio, Fractal si Httpool precum și a sponsorilor de categorie: MTH Digital ( Categoria Search), YouTube (Categoria Video), Data Revolt (Categoria Direct Response/Lead Generation) și Adform (Integrated Advertising). Pentru implementarea ideii și-au adus aportul partenerii logistici: Therefour - Brand Strategists, Dev51, Webdigital, IC Events.

"IAB MIXX Awards România este deja o tradiție ce ne ajutǎ sǎ celebrăm ideile bune, ideile creative și implementările de excepție. Cred că acest festival este o ocazie foarte buna pentru agențiile participante și pentru branduri de a câștiga recunoaștere națională și internațională pentru campaniile lor de succes care au generat rezultate foarte bune și care pot servi ca reper de bune practici pentru perioada următoare." declarǎ Cătălin Emilian, Country Manager Romania & Bulgaria, RTB House

“Misiunea TikTok este de a inspira creativitatea și de a aduce bucurie, de aceea, atunci când am auzit pentru prima datǎ despre conceptul creativ al IAB MIXX Awards 2021 am fost curioși sǎ descoperim acele idei creative care au fost întâmpinate cu dezaprobare, la început, dar apoi au făcut lumea sǎ vorbească despre ele. În acest an, TikTok va fi alături de MIXX Awards, în calitate de partener oficial, pentru prima datǎ și credem cǎ aceasta este o colaborare ce vine natural pentru 2 organizații care apreciazǎ profund creativitatea în comunicarea online. Mai mult, mă bucur sa fiu parte din panelul de jurați ai acestei ediții și abia aștept sa felicit câștigătorii!” a declarat Alexandru Victoriu, Partnerships Manager, Central Europe la TikTok.

“Pentru Teads, creativitatea are multe valențe: de la formate interactive, cu un concept fain în spate, la soluții media simple și eficiente, până la strategii creative de targetare și utilizare smart a datelor. Așadar, parteneriatul cu festivalul care celebrează creativitatea campaniilor digitale, în toate formele ei, este un pas firesc și deja o tradiție pentru noi. Personal, mă bucur să fiu și anul acesta parte din gașca nebună care a făcut posibil evenimentul MIXX Awards, și sunt convinsă că următorii 10 ani vor fi cel puțin la fel de spectaculoși.” spune Doina Radicof, Group Account Director @Teads, The Global Media Platform.

“Am apreciat evoluția numărului de înscrieri în categoriile asociate industriei de Influencer Marketing din cadrul MIXX Awards, campaniile cu influenceri și creatori de conținut devenind o constantă în cadrul strategiilor de comunicare digitală a brandurilor. Vrem ca în acest an să oferim recunoaștere și suport acelor campanii care utilizează acest canal in mod etic, eficient și responsabil, dar și suport companiilor care vor să adauge Influencer Marketing in mixul de comunicare.” declarǎ Costin Cocioabă, INCA Romania Lead @GroupM

Taxa de înscriere la IAB MIXX Awards România 2021 este de 75 de euro pentru membrii IAB și 100 de euro pentru non-membri. Pentru înscrierea la mai multe categorii se aplică un discount de 15%. Și anul acesta va exista o taxă specială de 35 de euro pentru înscrieri din partea Creative Boutiques & Startups din zona de comunicare, creație și PR digital. O campanie poate fi înscrisă la mai multe categorii.

