Gala Premiilor Radar de Media 2022 va avea loc pe 25 octombrie

Gala Premiilor Radar de Media 2022 va avea loc marți, 25 octombrie 2022, de la ora 19:00, la Ambasad’Or Events din Otopeni, aceasta fiind cea de-a zecea ediție a evenimentului.

Gala va fi prezentată de către muzicianul și scriitorul Claudiu Dumitrache și prezentatoarea TV Simona Țăranu. Cu această ocazie, se vor premia cele 17 categorii cunoscute prin votul publicului și alte două categorii de premii speciale acordate de Comisia de Atestare a Calității, Performanței și Excelenței, comisie formată din Președinte – Claudiu Dumitrache (cultură); Membri – Raluca Mihaela Găină (media) și Florența Marin (business).

De asemenea, vor avea loc concerte extraordinare susținute de: trupa Schimbul 3 by Adrian Ordean; trupa Joana, Leyla Salman (co-antrenor Vocea României, echipa Denis – The Motans), Theodor Andrei (+ lansarea albumului FRAGIL) și Ștefan Tudor Baciu, cu participarea Bedda Band & Dj Marcos.

După ora 22:30 va avea loc petrecerea aniversară a 14 ani de la fondarea publicației Radar de Media, dar și aniversarea a 10 ani de la prima gală de premiere.

Evenimentul va fi transmis live online de RomTek Electronics și va fi difuzat pe Canal 33.

Printre sponsorii și partenerii Galei Premiilor Radar de Media 2022 se numără: Caii de la Letea, Carlsberg România, German Quality Entertainment, Hotel Cișmigiu, Băcănia Albota, My Man, Ski Laboratory Seoul, NettBrain, Roșu & Bălășoiu – Cabinet de Avocatură, Trends by Adina Buzatu, Librăriile Dialar, Life Dental Spa, Atelierele Ilbah, Flowers Market Holland, Radio România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Electrecord, Mark Twain International School, revista Timpul, ziarul Ultima Oră, ziarul Gândul, Loco Lounge & Coffee, Hashtag Production, presadeazi.ro, Label Print, Happy Family, Fundația Salvăm Cultura, Tradiția și Educația, Asociația pentru Dialog și Valori Universale, DeBizz.

Citeste si: Tânăr scriitor: O mulțime de tineri nu au idealuri și nu "arde"...

Eveniment produs de Myosotis Media Group by Claudiu Dumitrache și GMR Media by Raluca Mihaela Găină, cu sprijinul Ambasad’Or Events by Nicușor Stan, sub egida Radar de Media by Dorin Huntai.

Sursa foto: Radar de media

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: