Platforma de streaming SkyShowtime a amânat pentru 28 februarie data lansării în România, anunțată inițial pentru 14 februarie. SkyShowtime își propune să fie un concurent pentru Neflix, HBO sau Disney+ - doar că momentan nu a reușit nici măcar să se țină de program.

La doar 2 zile după ce anunțase că pe 14 februarie se va lansa și în România, SkyShowtime a precizat că de fapt data este 28 februarie, la fel ca și în alte țări est-europene și scandinave. Nu este nici măcar prima amânare pentru lansarea din țara noastră. SkyShowtime s-a lansat oficial în Europa pe 20 septembrie 2022, iar la acel moment se preciza că în România, platforma va deveni disponibilă până în primul trimestru al anului 2023. Însă, cu ocazia unui eveniment, Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime, anunța că abia în februarie 2023 SkyShowtime se va lansa și în România.

Ulterior, s-a precizat data de 14 februarie pentru lansarea SkyShowtime, care acum s-a transformat în 28 februarie 2023.

Abonamentul la SkyShowtime va costa 3,99 de euro pe lună. Nu a fost anunțată vreo promoție cu ocazia lansării, așa cum au făcut cei de la HBO cu HBO Max.

Ce filme și seriale vor fi pe SkyShowtime

Cu mii de ore de divertisment de calitate, oferit de cele mai mari studiouri din lume, SkyShowtime va prezenta, în exclusivitate, filmele de cinema produse de Paramount Pictures și Universal Pictures, cele mai longevive studiouri americane care, împreună, însumează aproape 50% din încasările de la Hollywood.



Noua platformă va găzdui printre cele mai noi blockbustere, inclusiv Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance și The Bad Guys. De asemenea, SkyShowtime a cumpărat drepturi exclusive și pentru o serie de producții europene.



În plus, SkyShowtime oferă noi serii premium, producții pentru copii și familie și o selecție de titluri emblematice de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock. SkyShowtime va prezenta, de asemenea, producții locale, documentare și programe speciale de pe piețele sale.

În regiunile nordice, ca urmare a parteneriatului cu Paramount, SkyShowtime va înlocui Paramount+. Astfel, publicul va putea să urmărească conținutul favorit de pe Paramount+, cum ar fi Halo, Yellowstone, The Offer și Star Trek: Strange New Worlds, precum și SHOWTIME® originals Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber și The First Lady. Și, pentru prima dată, abonații vor avea acces la și mai multe seriale și filme premium, noi și exclusive, marca Universal Pictures, Sky Originals și NBCUniversal.



De la lansare, clienții pot viziona premierele serialelor-dramă SHOWTIME® American Gigolo, Sky Originals The Rising, The Fear Index, The Midwich Cuckoos și Law & Order Sezonul 21, oferit de platforma Peacock. Următoarele premiere vor include Yellowstone Sezonul 5, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy, seria SHOWTIME® Yellowjackets Sezonul 2 și Let The Right One In.

Sursa foto: Unsplash

