Dacian Cioloş: Încă nu ştim în ce direcţie vrea să o ia PNL

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a declarat după ce Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat flexibilizarea mandatului de negociere, că nu este clar ce presupune această flexibilizare, dar că ar fi trebuit făcute în urmă cu zece zile demersuri pentru conturarea unei majorităţi parlamentare.

"Eu nu am mai multă claritate. Asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar încă nu ştim ce înseamnă flexibilizarea şi în ce direcţie vrea să o ia PNL. Am înţeles că vor un guvern cât mai rapid. Păi dacă voia un guvern cât mai rapid, îi dădea un mandat premierului desemnat Ciucă, încă de acum zece zile, să negocieze o majoritate", a spus Cioloş pentru B1 Tv, potrivit Agerpres.

Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat, marţi, flexibilizarea mandatului de negociere cu forţele democratice din Parlament, precum şi echipa de negociere.

"În şedinţa BPN al PNL a fost aprobată propunerea de flexibilizare a mandatului de negociere cu forţele democratice din Parlamentul României şi echipa de negociere. Echipa de negociere este condusă de preşedintele partidului şi din ea fac parte cei patru prim-vicepreşedinţi şi secretarul general. Au fost două abţineri", a declarat Cîţu, la Parlament, după şedinţa BPN al PNL.

Din echipa de negociere fac parte preşedintele PNL, Florin Cîţu, secretarul general al formaţiunii, Dan Vîlceanu, şi cei patru prim-vicepreşedinţi - Iulian Dumitrescu, Rareş Bogdan, Lucian Bode şi Gheorghe Flutur.

