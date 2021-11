Nicușor Dan încă nu s-a vaccinat: Oamenii nu aleg un primar ca să le fie model de urmat

Nicușor Dan, edilul Capitalei, nu s-a vaccinat anti-COVID încă, iar acest fapt a născut controverse la nivel social. ”Oamenii nu aleg un primar ca să le fie model de urmat”, a declarat acesta, motivând faptul că românii nu refuză vaccinarea din cauza atitudinii sale.

”Primul test pozitiv de coronavirus l-am avut pe data de 20 aprilie, sunt înscris la DSP, însă au trecut cele șase luni și nu dețin un certificat verde. Și nici nu am avut nevoie de certificat verde, deoarece activitatea mea la Primărie începe la ora 9.00 și se termină la ora 21:00. Mă voi vaccina după ce voi face un număr de teste pentru care nu am avut timp, momentan. În plus, oamenii nu aleg un primar ca să le fie model de urmat, ci ca să rezolve problemele orașului lor”, a explicat Nicușor Dan, în cadrul emisiunii În fața ta, la Digi24.

Polemica din jurul nevaccinării edilului s-a amplificat după ziua de 4 noiembrie, când întâlnirea cu Florin Cîțu, premierul demis, organizată la Palatul Victoria s-a mutat la sediul PNL, deoarece edilul nu avea certificat verde.

”Când eram la Guvern am fost anunțat că întâlnirea a fost mutată la sediul PNL. Nu a fost vorba despre lipsa vaccinului, deoarece te poți testa pe scările Guvernului și poate fi eliberat certificatul verde”, a precizat Dan, în apărarea sa.

În aceeași ordine de idei, edilul nu a vrut să exemplifice testele pe care intenționează să le facă, dar a afirmat că se va vaccina în curând. Cât despre obligativitatea certificatului verde pentru angajați, acesta a răspuns că nu intră în jurisdicția sa.

”Vaccinarea angajaților de la stat este o dezbatere care se poartă peste tot în Europa, e o dezbatere complexă care ține de competența Parlamentului. Eu sunt o autoritate locală care încearcă să rezolve probleme la nivel local”, a adăugat Nicușor Dan, care a recunoscut că nu știe câți dintre angajații Primăriei sunt imunizați, deoarece nu a solicitat aceste date.

