Rafila despre negocierea cu liberalii: S-a discutat despre accesul extins la testare

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat că, în cadrul negocierilor cu liberalii pe teme de sănătate, s-au discutat mai multe măsuri pentru controlul imediat al pandemiei de COVID-19, printre care accesul extins la testare.

"Am discutat despre câteva măsuri pentru controlul imediat al pandemiei, ceea ce înseamnă: acces extins la testare, am şi estimat că putem să înfiinţăm probabil mult peste 1.000 de centre unde să se poată face testarea, problema este legată şi de accesul la aceste teste; este vorba de acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi să pregătim un eventual val 5, încât pacienţii să poată să se adreseze cât mai aproape de casă serviciilor medicale şi să beneficieze de investigaţii; accesul în ambulatoriu la terapie antivirală şi, evident, stimularea producţiei interne de astfel de produse. Am mai discutat despre alte măsuri care se referă la evaluarea rapidă a spitalelor şi creşterea siguranţei, atât cât este posibil, în secţiile de terapie intensivă", a precizat Rafila, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că anu trecut s-a elaborat un raport de evaluare a secţiilor de Terapie intensivă, dar acesta nu a fose măsuri concrete.

"Riscurile niciodată nu vor putea fi excluse, discutăm de infrastructură veche. Cred că un lucru cel puţin la fel de important este trainingul personalului, pentru că cel mai greu lucru care se schimbă, în general şi poate în România în mod special, este obişnuinţa. Trebuie să învăţăm să lucrăm după proceduri şi să evităm rutina. (...) Presiunea de pe spitale se poate ridica doar dacă creezi posibilitatea evaluării ambulatorii. Mortalitatea mare în România, inclusiv conform constatărilor experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, se datorează diagnosticului tardiv, prezentării extrem de tardivă la medic a pacienţilor, care de multe ori vin în forme complicate şi care nu mai pot fi, din punct de vedere terapeutic, ajutaţi şi lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Noi vrem să încurajăm testarea, să o apropiem de oameni şi să terminăm cu această sperietoare a prezenţei, a deplasării la spital", a afirmat Alexandru Rafila, după negocierile dintre PSD şi PNL pe capitolul Sănătate din viitorul program de guvernare.

Deputatul social-democrat a menţionat că "există consens" în urma acestor discuţii, iar cele două părţi "nu au avut divergenţe majore".

"Au fost mai mult chestiuni de interpretare a diferitelor prevederi din partea PSD şi din partea PNL. Eu sunt convins, când vom avea în zilele următoare o formă finală a acestui program de guvernare, o să putem să ne aplecăm şi asupra detaliilor tehnice", a explicat Rafila.

Sursa foto: Shutterstock

