Ciprian Ciucu: România ar putea primi lejer un milion de refugiați

Criza din Ucraina destabilizează Estul Europei, inclusiv România, care se confruntă cu valuri de refugiați, care fie rămân în țară, fie tranzitează teritoriul statului, pentru a ajunge la rudele din Occident. Chiar și așa, țara noastră trebuie să furnizeze anumite spații de refugiu sau cazare oamenilor care fug din calea războiului. ”România ar putea primi lejer 1 milion de refugiați, dar are nevoie de o strategie a spațiilor de cazare”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

”Crearea unor tabere de refugiați e o idee proastă. România trebuie să furnizeze spații de cazare pentru ucraineni, pentru ca aceștia să se poată integra în societatea noastră, deoarece nu știm cât va dura criza”, a precizat Ciucu.

Edilul susține că România ar putea ”susține lejer un milion de refugiați”, mai ales că țara noastră este depopulată.

”Ar fi bine ca Guvernul să schimbe strategia în ceea ce privește refugiații, ca să îi putem integra pe piața muncii. Deja știm că cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum 9 luni. E cel mai bine ca oamenii să lucreze, pentru că, pe de o parte, pot contribui la economia țării, iar pe de altă, nu ai niște oameni în țară care să stea degeaba”, a explicat Ciucu.

Edilul spune că autoritățile ar trebui să se gândească la crearea unor spații de cazare în jurul marilor orașe.

Totodată, Ciucu a declarat că la nivelul Sectorului 6 este foarte posibil ca centrul de vaccinare COVID din Drumul Taberei, destinat copiilor, să fie închis și să fie transformat în spațiu de cazare pentru ucraineni.

”De asemenea, am discutat și cu hotelurile din Sectorul 6, de la care am primit oferte între 160 și 200 de lei pe noapte. Am putea caza până la 200 de refugiați în Sectorul 6, dar încă nu am acceptat oferta hotelurilor, pentru că situația este în dinamică”, a adăugat Ciucu.

În plus, Ciucu a declarat că, pe lângă ucraineni, o altă problemă în criza refugiaților o reprezintă și indienii, care tranzitează teritoriul țării spre India.

„Studenți sau muncitori, potrivit Prefecturii, circa 8.000 de indieni au intrat sau vor intra în România, în cel mai recent transport. Eu am propus deja ca muncitorii să fie integrați pe șantierele românești, deoarece este o mare criză de personal”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Nu în ultimul rând, edilul estimează că acest conflict miliar ar putea dura aproximativ o lună.

”Nu sunt expert militar, dar nu cred că vom scăpa rapid de această criză. Cât despre un potențial atac asupra României, noi suntem în NATO și avem și scutul de la Deveselu, nu suntem singuri. În rest, vom face ce fac și ucraineni...vom lupta”, a conchis Ciucu.

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, în dimineața zilei de 24 februarie, o operaţiune militară în Ucraina pentru a apăra separatiştii din regiunea Donbas, situată în estul ţării. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene "să depună armele" şi a promis să contracareze orice interferenţă străină în operaţiunea rusă în Ucraina. Putin spune că, din punctul său de vedere, acţiunile Rusiei reprezintă auto-apărare în faţa ameninţărilor şi a unor probleme mai mari decât cele actuale.

Sursa foto: Ciprian Ciucu/Facebook

