Marcel Ciolacu i-a solicitat noului ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, în prima ședință de Guvern la care participă, să ia toate măsurile pentru a dispune de suspendarea șefilor agențiilor vizate de anchetele privind „azilele groazei” din România.

Premierul a cerut demiterea mai mult șefi de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, concret, de la agențiile județele care aparțin ce această instituție, vizați în mod direct de anchetele care s-au declanșat ca urmare a condițiilor regăsite de mass-media în mai multe azile de vârstnici.

„Suntem la finalul controlului la nivel naţional pe care l-am cerut în şedinţa de guvern şi deja există date şi fapte clare care ne obligă pe toţi să luăm anumite decizii ferme. Există o situaţie, sincer, de netolerat: judeţe unde s-au găsit centre fără autorizaţie, centre care funcţionau clandestin - toate sub ochii funcţionarilor statului român. Plus alte centre cu probleme grave închise sau cu activitatea suspendată. Din punctul meu de vedere este inadmisibil acest lucru. Cele mai multe asemenea cazuri sunt în: Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti, mai ales în Sectorul 1. Solicit noului ministru al Muncii, doamna Simona Bucura Oprescu, ca toţi şefii Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, celebrul AJPIS din aceste judeţe, plus şeful Agenţiei Municipale Bucureşti să fie urgent suspendaţi din funcţie, până la finalizarea anchetelor disciplinare. Totul legal”, a declarat Marcel Ciolacu.

Un număr de 2.480 servicii sociale au fost verificate, în perioada 10-14 iulie, de echipe mixte de control, şi au fost aplicate 89 de amenzi, în cuantum de 1,141 milioane lei, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, furnizate de Ministerul Muncii. Mai mult, În ultimele săptămâni, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o amplă campanie de verificări a modului în care este respectată legislația în domeniu, la centrele de îngrijire a vârstnicilor, din întreaga țară. Premierul crede, însă, că sunt multe instituții care nu au procedat corect în ceea ce privește verificarea amănunțită a problemelor regăsite în azilele de bătrâni.

„Am desoperit că este o problemă și cu munca la negru. În unele centre erau condiții de Evul Mediu. Este clar că Inspecția Muncii nu și-a făcut datoria. Doamna ministru, vă cer să luați aceeași măsura în cazul șefului instituției. Părerea mea e că trebuie să desființăm instituții cu totul care nu mai fac față în acest moment ”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut noului ministru al Muncii, Simona Bucura Oprescu, să finalizeze până pe 31 august modificările legislative privind acreditarea, licenţierea, monitorizarea şi controlul centrelor pentru persoane vârstnice, copii şi persoane cu dizabilităţi.

"Sunt ferm convins că demiterile şi demisiile sunt necesare, dar nu rezolvă decât o parte a problemei. De aceea, urmează cealaltă parte esenţială: modificarea legislaţiei privind acreditarea, licenţierea, monitorizarea şi controlul acestor centre. Am văzut că doamna ministru al muncii este determinată să vină rapid cu noile propuneri legislative. Săptămâna viitoare vom avea deja consultări cu organizaţiile civice şi asociaţiile de bolnavi cu dizabilităţi. Până pe 31 august trebuie să finalizaţi, doamna ministru, un proiect de lege pe care să-l înaintăm Parlamentului în această sesiune, care începe la 1 septembrie", a spus Marcel Ciolacu, în debutul şedinţei de Guvern.

El i-a cerut ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, să lanseze în luna august apelul pentru proiecte care vizează îmbunătăţirea condiţiilor din centrele pentru seniori. Este vorba despre 80 de milioane de euro, din fonduri europene, dar suma ar putea creşte până la 100 de milioane de euro.

"Domnule ministru Adrian Câciu, înţeleg că există fonduri europene pentru astfel de centre. Şi aveţi un apel în pregătire, mai mult, ghidul este deja gata. Sunt 80 de milioane de euro disponibili şi, din discuţiile mele la Comisie, putem creşte suma până la 100 de milioane. Sunt convins că puteţi lansa acest apel, 'Comunităţi pentru vârstnici', în cursul lunii august", a precizat Ciolacu.

El a menţionat că în urma controalelor efectuate la nivel naţional au fost identificate probleme grave în activitatea unor centre pentru persoane vârstnice, copii şi persoane cu dizabilităţi din judeţele: Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea şi în Bucureşti, "mai ales" în Sectorul 1.

Marcel Ciolacu i-a cerut noului ministru al Muncii suspendarea din funcţie a şefilor Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din cele şapte judeţe, precum şi din municipiul Bucureşti. De asemenea, a solicitat schimbarea din funcţie a conducerii direcţiilor de asistenţă socială din aceste judeţe, precum şi suspendarea din funcţie a şefului Inspecţiei Muncii.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: