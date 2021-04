Piața de spații pentru depozitare a avut în 2020 o evoluție mai bună decât așteptările care se conturau la startul pandemiei, însă chiar și așa provocările persistă, în special cele ce țin de lanțul logistic al chiriașilor, provocări care afectează timpul și costul de livrare, a declarat Sînziana Pardhan, Managing Director, P3 in Romania, în cadrul conferinței ecomTEAM 2021, organizată de Wall-Street.ro

”Ultimele 12 luni au fost mult mai bune decât ne așteptam acum un an de zile. Lucrurile au evoluat favorabil, dar provocările nu s-au terminat. Din fericire lucrurile au evoluat pozitiv pentru piața de spații de depozitare și dacă ne uităm la cifre a fost un an record din perspectiva cererii”, menționează Sînziana Pardhan.

Potrivit datelor CBRE, cererea de anul trecut pentru spații de depozitare închiriate a fost peste 900.000 mp. Din această cifră, circa 660.000 mp au fost în București. P3 a încheiat anul trecut cu un total de spații închiriate de 220.000 mp, adică o treime din totalul spațiilor închiriate în zona București. Pe partea de livrări s-au livrat peste 500.000 mp de spații de depozitare, iar stocul a ajuns la peste 5,1 mil. mp.

”Pe plan internațional, segemntul de logistică și industrial a avut una dintre cele mai bune evoluții. În general a fost o cerere robustă care s-a menținut și toate birourile P3 au raportat rezultate pozitive. Din perspectiva noastră a fost un an bun. Provocările desigur că au existat. Au existat chiriași care au câștigat din perspectiva pandemiei – fiind vorba de segmentul de eCommerce – dar am avut și clienți, chiriași, care au avut de suferit de pe urma pandemiei. Aceste provocări există pe lanțul logistic, care a suferit probleme în 2020 și impactează timpul și costul de livrare”, a declarat Sînziana Pardhan.

Din perspectivă investițională, pandemia a adus un avantaj pieței de spații industriale și logistice, deoarece investitorii care se uitau mai mult la zona de office/retail au început să se concentreze tot mai mult pe acest segment de piață, subliniază directorul P3. ”Vedem o creștere a intneresului și a sumelor de bani alocate către piața de industrial și logistică”, adaugă ea.

Citeste si: Mircea Stan, Postis: Românii încep să prefere livrările la locker

Acum, din perspectivă investițională, problema este lipsa de produse, nu de fonduri. Portofoliul P3 în Europa a crescut cu aproximativ 48% anul trecut, ajungând la 6,5 mil. mp.

Parcul P3 din zona București este compus în proporție de 50% din clienți retaileri, 35% sunt logisticieni care activează pe diverse piețe, în vreme ce restul provin din alte domenii precum pharma sau automotive.

”Din chiriașii noștri din România, 24% activează aproape exclusiv pe zona de eCommerce. La nivelul întregului portofoliu P3, ponderea clienților de eCommerce a urcat de la 16% la 19% în ultimul an și ne așteptăm ca această cifră să urce în mod accelerat”, spune Sînziana Pardhan.

ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce, organizat de Wall-Street.ro, este un eveniment powered by FAN Courier, Gold Partners fiind P3 Logistic Parks, eMAG Marketplace, UniCredit Bank România și Upswing. Din poziția de Silver Partners, evenimentul este susținut de Canopy, DWF, Gun Media, MerchantPro, Postis și Banca Transilvania, în timp ce la categoria Sponsors se află Optimized.

Citeste si: Vânzări pe marketplace: Principalele avantaje și provocări pentru...

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

Despre autor Ionuț Sișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-sef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: