Proiect imobiliar de 200 de apartamente va fi ridicat pe malul Lacului Tei

Grupul de firme KID a demarat lucrările pentru proiectul imobiliar Yacht KID, situat în zona de nord a Bucureștiului, pe malul Lacului Tei, care va oferi într-un concept premium peste 200 de apartamente, dintre care 7 vor avea grădini și piscine private, iar 4 vor fi penthouse-uri.

Proiectul Yacht KID va beneficia de o investiție totală de 35 de milioane de euro și de tehnologie de ultimă generație proiectată, brevetată și agrementată tehnic de către dezvoltator, sub marca KID Tehnology. Aceasta prevede folosirea pereților prefabricați cu fațade ventilate cu tehnologii inteligente de sigilare și etanșeizare, soluții furnizate în regim de exclusivitate prin compania germană ISO-Chemie.

Pereții cu design aparte sunt prefabricați complet în România, cu elemente inovative de termoizolație, sigilare, etanșeizare, fonoizolație și antiefracție. În plus, această tehnologie oferă clădirii eficiență energetică sporită, costuri reduse pentru încălzire și răcire a apartamentelor, izolare termică și fonică excelente, protecție la foc și împotriva condensului, totul cu impact minim asupra mediului și respectarea normelor nZEB (nearly Zero-Energy Building, clădire cu consum de energie aproape zero). Elementele decorative pentru intradosul balcoanelor sunt și ele o premieră, fiind realizate din materiale compozite avansate utilizate la fabricarea yachturilor, o abordare unică pe piața din România și, totodată, un element-marcă și pentru viitoarele dezvoltări ale Grupului.

„Lucrăm de mai bine de șase ani la această tehnologie inteligentă. Avem încredere în soluțiile de ultimă generație pe care vrem să le aplicăm în dezvoltările noastre, astfel încât să aducem pe piața din România clădiri eficiente, care nu afectează mediul și care oferă spații de locuit cu multiple avantaje, de la o reducere a costurilor facturilor, până la siguranță maximă pentru locuitori și calitate superioară a mediului de trai. Lucrăm în regim de exclusivitate si parteneriat cu branduri mondiale de top, dintre care amintim pe germanii de la ISO-Chemie, Freyrom sau Equitone", declară Bogdan Ghiță, cofondator al Grupului de firme KID.

Situat pe strada Anton Holban nr. 6, pe malul Lacului Tei, Yacht KID se conturează ca un ansamblu modern, exclusivist, cu vederi spectaculoase asupra lacului. Conceptul arhitectural contemporan este semnat de X Architecture & Engineering, condus de apreciatul arhitect Marius Călin. Peste 200 de apartamente premium, dintre care 7 cu grădini și piscine private și 4 penthouse-uri, precum și o galerie comercială, vor deservi o comunitate modernă, vibrantă, preocupată de un mediu de trai sănătos și care pune accent pe intimitate, calitate, stil de viață actual. Ansamblul va include și locuri de parcare subterane, pentru o mai bună eficientizare a spațiului.

Sursa foto: KID

