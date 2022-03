Prețurile apartamentelor au crescut timid în țară și au scăzut în Capitală

În februarie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi scoase la vânzare s-au majorat, la nivel național, cu 0,8%, suma medie solicitată la nivel de țară ajungând la 1.609 de euro pe metru pătrat util la finele lui februarie, față de 1.596 de euro pe metru pătrat la finele lui ianuarie, dar în Capitală prețurile s-au scăzut, se arată într-un raport realizat de imobiliare.ro.

Comparativ cu perioada similară din 2021, când un apartament putea fi achiziționat cu 1.358 de euro pe metru pătrat, valoarea actuală este cu 18,5% mai mare. Totuși, Capitala a consemnat o scădere a prețului, acest aspect fiind susținut atât de segmentul rezidențial nou, cât și de cel vechi.

„O creștere medie pentru ultimele 12 luni de 18.5% la nivel național este considerabilă. Ne așteptăm la o decelerare pe perioada strict următoare ca urmare a impactului emoțional pe care îl au evenimentele din regiune. Totuși, pe termen mediu, pe fondul unei cereri apreciabile în special pe segmentul nou și al creșterii costurilor de construcție, ne așteptăm ca apartamentele să continuă să se scumpească”, a declarat, într-un comunicat remisredacției, Daniel Crainic, Director de Marketing Imobiliare.ro

În București, pe parcursul lui februarie, apartamentele disponibile spre vânzare s-au depreciat, per ansamblu, cu 1,1% în Capitală: acestea costă acum, în medie, 1.609 de euro pe metru pătrat util, față de 1.627 de euro pe metru pătrat luna trecută. Comparativ cu perioada similară din 2021, când o locuință la bloc costa, în medie, 1.395 de euro pe metru pătrat, nivelul actual de preț este cu 15,3% mai mare. În februarie 2022, apartamentele vechi din București s-au depreciat cu 0,1%, de la 1.563 la 1.562 de euro pe metru pătrat; cele nou-construite, pe de altă parte, s-au depreciat cu 1,8%, de la 1.745 la 1.713 euro pe metru pătrat.

În Brașov, Timișoara și Cluj prețurile au crescut destul de mult

În orașul de la poalele Tâmpei, valoarea medie de listare a aunui apartament a consemnat o creștere de 2,6% luna trecută, de la 1.475 la 1.514 de euro pe metru pătrat util. În acest context, pretențiile actuale ale proprietarilor sunt cu 18,6% mai mari decât în perioada similară a anului trecut, când ajungeau la o medie de 1.277 euro pe metru pătrat. Locuințele din blocurile vechi, pe de altă parte, s-au apreciat cu 2,0%, de la 1.424 la 1.453 de euro pe metru pătrat. În plus, cele nou-construite s-au apreciat cu 3,8%, de la 1.517 la 1.574 euro pe metru pătrat.



Spre deosebire de Capitală, în Cluj-Napoca Indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 3,9% luna trecută, ajungând la o medie de 2.236 de euro pe metru pătrat util (față de 2.153 de euro pe metru pătrat). De menționat că valoarea actuală este cu 21% mai mare decât cea valabilă în perioada similară a anului trecut, respectiv 1.848 de euro pe metru pătrat – aceasta fiind cea mai mare diferență anuală de preț dintre cele șase centre regionale monitorizate constant de Imobiliare.ro. În Cluj-Napoca, majorări de preț au fost consemnate pe ambele segmente de piață analizate: locuințele vechi s-au apreciat cu 3,2% (de la 2.141 la 2.209 de euro pe metru pătrat), iar cele noi cu 4,3% (de la 2.163 la 2.256 de euro pe metru pătrat).

În Timișoara, prețul mediu solicitat la vânzarea unui apartament a ajuns în luna februarie, la 1.446 de euro pe metru pătrat util – în condițiile unui avans lunar de 2,4%, de la 1.412 de euro pe metru pătrat. Apartamentele vechi s-au apreciat, în perioada analizată, cu 2,1%, ajungând să coste 1.422 de euro pe metru pătrat (față de 1.393 de euro pe metru pătrat în luna anterioară). Pe de altă parte, locuințele din cadrul noilor ansambluri rezidențiale au înregistrat un avans de 3,1%, de la 1.455 la 1.500 euro pe metru pătrat.

Scumpiri și pe litoral și în capitala Moldovei

În Constanța, apartamentele scoase la vânzare în a doua lună a anului au consemnat, per ansamblu, o creștere de 1%, de la 1.420 la 1.434 de euro pe metru pătrat util. Nivelul actual de preț este cu 13,1% mai mare decât cel consemnat în urmă cu un an, când pretențiile vânzătorilor ajungeau la 1.268 de euro pe metru pătrat. În februarie 2022, prețurile au evoluat diferit pe cele două segmente de piață analizate: apartamentele vechi s-au scumpit cu 1,1% (de la 1.397 la 1.413 de euro pe metru pătrat), în vreme ce unitățile locative nou-construite s-au scumpit cu 1,2% (de la 1.450 la 1.468 de euro pe metru pătrat).



În Iași, Indicele Imobiliare.ro a înregistrat un plus de 1,8% în luna februarie, de la 1.214 la 1.236 de euro pe metru pătrat. Comparativ cu perioada similară din 2021, când valoarea medie de listare a unui apartament era de 1.070 de euro pe metru pătrat, nivelul actual de preț este cu 15,5% mai mare. Luna trecută, locuințele din blocurile vechi s-au apreciat cu 1,5%, de la 1.223 la 1.241 de euro pe metru pătrat. Pe segmentul apartamentelor noi a avut loc o creștere de 2,1%, de la 1.209 la 1.234 de euro pe metru pătrat. În urma acestor evoluții, apartamentele vechi au ajuns să fie ușor mai scumpe decât cele din cadrul noilor ansambluri rezidențiale.

