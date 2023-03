Cât costă biroul tău - spațiul în care lucrezi costă cât un BMW Seria 3 la mâna a doua

Amenajarea unui spațiu de birou a devenit din ce în ce mai scumpă, în 2022 costul de amenajare semnificativ în comparație cu anul anterior, iar ținând cont de costurile medii de amenajare și de suprafața medie alocată per angajat, spațiul în care lucrezi s-ar să coste cam cât un BMW Serie 3 la mâna.

Costul mediu pentru amenajarea spațiilor de birouri a crescut în 2022 cu 20-30%, pe fondul creșterii prețurilor, sincopelor lanțurilor de aprovizionare, scumpirii materiilor prime și a materialelor, dar și a forței de muncă, astfel că pentru amenajarea unui metru pătrat de birouri companiile au plătit în medie 820 euro, arată datele companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Potrivit aceleași surse, în București, media spațiului alocat per angajat ajunge undeva la 8-10 mp, pătrați. Astfel, ținând cont de datele problemei, am putea spune că amenajarea unui spațiu dedicat unui singur angajat echivalează cu prețul solicitat pentru un BMW Seria 3, an de fabricație 2013 și aproape 240.000 km parcurși, așa cum putem găsi fără să ne batem prea mult capul pe site-urile de specializate de la noi.

Evident, sunt companii care investesc mai puțin în amenajări, dar și altele care depășesc destul de mult media. În funcție de complexitatea proiectului, a materialelor și a soluțiilor utilizate, dar și a sistemelor tehnice și de securitate implementate, bugetele totale pot varia de la circa 600 de euro/metru pătrat până la peste 1.200 de euro/metru pătrat.

Ce consumă cea mai mare parte a bugetelor de amenajare

Costurile cu lucrările de fit-out arhitectura și instalațiile (50%) și cu mobilierul (circa 30%) reprezintă cea mai mare pondere în costul total și au fost impactate cel mai mult de creșterea prețurilor. Sistemele audio-video si tehnologia de IT, precum și serviciile de project management și proiectare reprezintă celelalte componente ale costurilor totale pentru amenajarea spațiilor de birouri.

Potrivit specialiștilor de la Cushman, creșterea prețurilor determinată de întreruperile de la nivelul lanțurilor de aprovizionare, dar și dificultățile legate de disponibilitatea forței de muncă specializată au avut un impact major asupra costurilor de amenajare a spațiilor de birouri.

„În acest context, am observat o creștere a cererii de servicii de project management, companiile apreciind beneficiile angajării unui manager de proiect care să urmărească implementarea procesului de amenajare a spațiului, cu scopul de a reduce riscurile de întârziere și de depășire a bugetelor inițiale, dar și pentru a se asigura că sunt utilizate cele mai moderne și eficiente soluții din punct vedere al standardelor de sustenabilitate”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Ana Stroie, Business Development Manager - Project Management Department Cushman & Wakefield Echinox.

Potrivit aceleași surse, costurile din România rămân printre cele mai reduse din Europa Centrală și de Est, iar perspectivele sunt pozitive având în vedere că cel puțin pentru moment nu mai vedem sincope în lanțurile de aprovizionare, iar prețurile s-au stabilizat.

Bugetele pe care companiile sunt dispuse să le aloce pentru amenajarea birourilor vor continua însă să crească, nevoia de flexibilitate, de realizarea de spații colaborative și implementarea de măsuri pentru a crea un mediu ”green” și sustenabil necesitând fonduri suplimentare.

În acest context, companiile alocă fonduri mai mari pentru sisteme audio-video și soluții tehnice care permit colaborarea în cele mai bune condiții pentru angajații care lucrează remote sau din birou, pentru soluții care oferă flexibilitate spațiilor, cum ar fi pereți mobili, dulapuri și ecrane interactive portabile, phonebooth-uri etc.

Cushman a administrat proiecte cu o suprafață de 560.000 mp în ultimii doi ani

Departamentul de Project Management al companiei Cushman & Wakefield Echinox a realizat în ultimii doi ani proiecte cu o suprafață de 560.000 de metri pătrați reprezentând birouri, spații de retail, industriale și de logistică, atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași. Pe segmentul de birouri, proiectele finalizate au implicat un buget de circa 60 milioane de euro.

Serviciile de project management presupun conducerea, coordonarea și supravegherea proiectelor de amenajarea a spațiilor - birouri, retail, rezidențial, mixed use, industriale și logistice - alături de echipa de proiectare, consultanți și antreprenori, pentru toate etapele principale ale proiectului.

Creșterea cererii de servicii de project management a venit atât din partea companiilor mari, care, fie au închiriat spații noi, fie și-au reconfigurat spațiile ca urmare a adoptării modelului hybrid de lucru și a implementării de facilități pentru atragerea și retenția angajaților în birouri, cât și din partea firmelor mai mici, care au început să fie din ce în ce mai active pe piața închirierilor de birouri.

De remarcat, interesul crescut din partea companiilor mici și mijlocii, cu 50-100 de angajați, care și-au mutat birourile din clădiri de clasa B sau vile, în spații de birouri de clasa A, și care vor să-și amenajeze spațiul de lucru în linie cu standardele acestor clădiri.

Sursa foto: Shutterstock

