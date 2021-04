Dr. Ionuț Leahu: Care au fost cele mai frecvente afecțiuni stomatologice în 2020

Una dintre victimele colaterale ale pandemiei a fost pacientul cronic, mai exact, cei care au alte afecțiuni și necesită îngrijiri medicale sau tratament, în mod constant. Starea de Urgență din martie 2020 a forțat multe dintre clinici să se închidă sau să trateze numai urgențele, prin urmare pacienții s-au văzut nevoiți să limiteze numărul de vizite la medic sau să se mute în online. Ulterior, lucrurile s-au deblocat, însă pacienții români au rămas fie cu teama de o posibilă infectare cu COVID, fie cu buzunarele goale, în urma intrării în șomaj. Este și cazul stomatologiei, unde românii au oricum înrădăcinată o reticență, și pentru care online-ul nu a mers mănușă, ca în cazul altor specialități.

Potrivit studiului KANTAR din ianuarie 2021, care se referă la sănătatea dentară a românilor în 2020, motivele pentru care pacienții români au ajuns la dentist în 2020, au fost pentru consultație, tratarea cariilor, detartraj, radiografiile și extracțiile dentare.

”Din ceea ce am văzut noi, interacționând cu 15.000 pacienți unici pe anul trecut, după contextul atipic în care am efectuat doar tratamente de urgență, am revenit la activitatea normală și am oferit toate tratamentele stomatologice, pe baza programărilor făcute în timp - dinți ficși în 24 de ore, implanturi dentare, coroane dentare, aparate dentare, tratament al bolii parodontale, tratamente de canal etc., tratând atât pacienți noi, cât și dintre cei care aveau lucrări în desfășurare”, a adăugat dr. Ionuț Leahu, CEO și fondator al Clinicilor Dr. Leahu.

Reguli de programare la dentist

Tratarea afecțiunilor stomatologice se poate face doar în baza unei programări telefonice, în prealabil. Medicii din clinicile Dr. Leahu fac apel la pacienți pentru a respecta programul indicat și îi roagă pe aceștia să nu se prezinte prea devreme în locații.

Citeste si: Reţeaua de clinici dentare Dr. Leahu deschide un centru de...

”Pentru a ne putea proteja de virus, este foarte important să respectăm sfaturile primite din partea autorităților și să evităm aglomerările. De asemenea, pentru a putea asigura siguranța atât a pacienților, cât și a echipelor medicale, este foarte important ca pacienții care au nevoie de ajutor și sună pentru programare să răspundă cu sinceritate tuturor întrebărilor adresate telefonic”, mai spune medicul.

În perioada Stării de Urgență, spre exemplu, medicii din clinicile dr. Leahu au interacționat telefonic cu 7.000 de pacienți în clinicile noastre, dintre care doar 2.000 au fost tratați pentru urgențe reale.

Consultație online la dentist?

Mutatul tuturor activităților în online a reprezentat o problemă majoră pe care pandemia a provocat-o. Telemunca, dar și telemedicina ne-au umplut viața în 2020. Dr. Ionuț Leahu a declarat că specialitatea în care activează nu este una care să poată funcționa în online, dată fiind nevoia acută de interacțiune cu pacientul pentru a trata afecțiunile dentare.

”Am automatizat o parte dintre procese, însă business-ul nostru este unul de interacțiune fizică cu pacientul, nu poate fi trecut în digital, așa cum se întâmplă cu alte domenii”, a declarat medicul stomatolog, pentru wall-street.ro.

Citeste si: Black Friday la stomatologie: reduceri de peste 50%

Cu toate acestea, Leahu spune că 2020 a fost un an bun, cu o cifră de afaceri în creștere cu 18% față de 2019 (59,2 milioane de lei).

”2020 a fost un an memorabil pentru noi toți, nu numai prin provocările pe care le-a adus la nivel uman, economic și social, ci și prin resetarea accelerată impusă de context. Așa cum am resimțit atât eu, cât și echipa, a fost cel mai dificil an din existența noastră. A fost un exercițiu de adaptare continuă la multiplele schimbări în cascadă determinate de contextul epidemiologic nemaiântâlnit în domeniul în care activăm, în sănătate. Am trecut dintr-o criză în alta – criza materialelor de protecție și a dezinfectanților, restricționarea domeniului nostru (timp de două luni, în Starea de Urgență, am stat limitat alături de pacienți, deservind doar urgențele) și desele schimbări de legislație, carantinarea orașelor, reavizarea activității, cu cerințe diferite de la DSP-urile din fiecare județ”, a explicat medicul dentist.

Stomatologia în era COVID

Stomatologia nu este o specialitate simplă nici pentru cei care o practică. Aceasta impune riscuri de infecție cu anumite bacterii sau virusuri în mod constant. În acest sens, dr. Leahu amintește de regulile de protecție învățate încă din facultate, deoarece cavitatea bucală poate fi o sursă neobosită de infecție.

”Suntem obișnuiți să lucrăm cu scut facial care este foarte important, pentru că știm că aerosolii pot pătrunde și în ochi, iar picăturile de salivă contaminate, în cazul în care chiar avem un pacient contaminat care trece de screening, ne pot afecta foarte mult. În cadrul intervențiilor chirurgicale, folosim halate de unică folosință care ne protejează, acestea sunt apoi aruncate în spații speciale pentru materiale contaminate și distruse conform tuturor normelor în vigoare, de către o firmă autorizată pentru a prelua deșeuri medicale”, mai spune stomatologul.

Citeste si: Unde putem face cel mai ieftin test de anticorpi COVID-19

Cu toate acestea, în era COVID clinicile stomatologice au adoptat, în plus, următoarele:

triajul telefonic și la intrarea în clinică , însoțit de măsurarea temperaturii,

, însoțit de măsurarea temperaturii, primirea în clinică doar pe baza programării realizate anterior ,

, respectarea pauzelor dintre programări pentru dezinfecția spațiilor și pentru ca pacienții să nu se întâlnească în sălile de așteptare,

pentru dezinfecția spațiilor și pentru ca pacienții să nu se întâlnească în sălile de așteptare, utilizarea lămpii UV ,

, nebulizarea la final de program ,

, utilizarea echipamentului special pentru personal (combinezoane, măști, scuturi etc.).

”Luând în considerare că o pondere mare dintre pacienții pozitivi cu SARS-CoV-2 nu au niciun simptom sau sunt foarte discreți, iar pacienții simptomatici sunt infecțioși cu câteva zile înainte de debutul simptomelor și pot fi suficient de mult timp după dispariția lor, toți pacienții trebuie considerați ca potențial infecțioși. Acesta este motivul pentru care este nevoie de triajul pacienților și de purtarea măștii în sala de așteptare atât de către pacienți, cât și de către personalul de la recepție”, a explicat Leahu.

Sfaturi pentru pacienții cu afecțiuni stomatologice

Teama de dentist nu e ușor de înfrânt de către toți românii, însă medicii propun oamenilor să se prezinte la consultații, înainte de a fi prea târziu sau prea scump.

”Decât să aștepte cinci ani pentru a-și rezolva o problemă dentară complexă, iar la capătul acestor cinci ani aceasta să se complice și, în realitate costul să fie cu mult mai mare decât cel stabilit inițial, mai bine să finanțăm aceste tratamente și să le rezolvăm problemele acum, urmând plata eșalonată a lor. Este adevărat că mai nimeni nu își permite să plătească dintr-un salariu lunar un tratament care este rezultatul întârzierilor din ani întregi, trebuie să nu așteptăm să ajungem la scadență. Iar cel mai important lucru este prevenția”, a mai spus medicul.

Nu în ultimul rând, acesta atrage atenția asupra pericolului impus de autodiagnosticare. Consultațiile stomatologice nu se realizează în fața oglinzii, iar o întâlnire pe an cu medicul dentist ne poate salva de dureri sau măsele sparte. Astfel, dr. Leahu insistă că oglinda de acasă nu are capacitatea de a ne radiografia problemele.

Clinicile Dr. Leahu urmăresc planurile de extindere în 2021, însă acestea sunt condiționate de evoluția pandemiei. Totodată, Ionuț Leahu spune că nu au avut nevoie de personal suplimentar din cauza pandemiei, angajările fiind realizate direct proporțional cu extinderea anumitor clinici (aproximativ 100 de oameni în plus, în 2020).

Sursa foto: Dr. Ionut Leahu/ Facebook

Despre autor

Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: