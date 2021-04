[VIDEO] Care sunt primele simptome ale unui pacient cu cancer pulmonar

Pacienții cronici au fost principalele victime colaterale ale pandemiei. Lupta pentru un loc în spital sau la ATI s-a dat și pe acest front, unde nu mulți au fost cei care au supraviețuit, dovada fiind rata ridicată a mortalității din luna noiembrie a anului trecut. Pacienții oncologici sunt cei pentru care pandemia a venit cu lacăte pe multe uși și va continua să fie așa, atâta vreme cât răspândirea virusului în țară calcă accelerația. În plus, recent, ministrul Sănătății a anunțat că Spitalul Fundeni se va implica în lupta anti-COVID, oferind câteva paturi în spital. În acest context volatil, pacienți nou diagnosticați, dar și cei care au deja o formă de tratament așteaptă neputincioși. Dr. Marius Geantă, președintele Centrului de Inovații în Medicină din România, este cel care a dat câteva îndrumări în cadrul unei noi ediții a emisiunii Specialiști în Sănătate, realizată de wall-street.ro.

Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai vocale exemple în ceea ce privește afecțiunile oncologice, fiind una dintre principalele cauze de deces, mai ales în rândul bărbaților.

Așa cum îi spune și numele, cancerul pulmonar, este cel care afectează plămânii, iar primele simptome nu sunt deloc străine pacienților români. Prin urmare, tusea, mai ales dacă vorbim despre o tuse apărută din senin și care nu încetează rapid ar trebui să ne dea de gândit.

”În plus, există așa numita tuse a fumătorului, care, sub influența unor celule canceroase, își schimbă aspectul. Dacă fumătorul are accese de tuse mai dese, iar tusea pare a fi mai productivă sau mai profundă este cazul unei vizite la medic. Fumatul este unul dintre factorii primordiali de risc în acest sens”, a precizat dr. Geantă, în cadrul emisiunii Specialiști în Sănătate.

Citeste si: Cum poate România să scurteze intervalul de diagnostic al...

Dacă boala este într-un stadiu avansat, simptomele avansează și ele și apar următoarele: sângele în spută, febră, semne de inflamație, durere la nivelul cutiei toracice sau durere la nivelul mâinilor.

”E nevoie de noroc la propriu ca tumora să se fi dezvoltat pe pleură, foița care învelește plămânul. Dacă tumora apare acolo, unde este o zonă foarte bine inervată, irită pleura, care dă senzația de durere și pacientul poate merge la medic mult mai rapid”, a declarat medicul.

Alte cauze care determină cancerul pulmonar

Mulți dintre noi fac corelație între fumat și cancer pulmonar, însă dr. Geantă a scos la iveală alte două cauze importante care determină afecțiunea oncologică.

Pe unul îl găsim în viața de zi cu zi, iar celălalt ține de locul de muncă pe care îl avem.

Citeste si: [VIDEO] Când ne putem vaccina dacă ne-am infectat cu COVID după...

”Poluarea atmosferică este o cauză foarte importantă, dar subestimată. Dar și lucrul în medii toxice ne poate perturba starea de sănătate. Un bun exemplu este aici mineritul, deoarece persoana cu pricina inhalează anumite substanțe”, explică dr. Geantă.

Ce a reușit să facă inovația în medicină pentru pacienții cu cancer pulmonar

Sistemul de sănătate românesc este el însuși gârbovit de celule canceroase și dacă nu se poate proteja pe sine, cum ar putea să facă acest lucru pentru pacienții săi? Însă inovația în medicină nu stagnează și nu se rezumă doar la România.

Dr. Geantă a dezvăluit că cercetarea în acest domeniu a ajutat la creșterea ratei de supraviețuire în cazul unui astfel de diagnostic, rată ce era limitată la doar câteva luni pentru pacienții din România, care se aflau într-un stadiu avansat.

”Managementul formelor avansate de cancer ne-a ajutat să venim cu speranțe în acest sens, iar prin asta, mă refer la următoarele:

Citeste si: Cum ar putea să ne ajute bazele de date să luptăm cu cancerul

înțelegerea mai bună a tumorii și capacitatea de a pune un diagnostic de precizie- identificarea așa numiților biomarkeri,

dezvoltarea terapiilor țintite: tratamente care merg țintit pe un anumit biomarker,

imunoterapii- categoria de medicamente care retrezesc sistemul imunitar”, a mai spus dr. Geantă.

Despre cum au fost afectați pacienții cu cancer în timpul pandemiei, dar și despre posibile modalități de tratament, urmăriți videoul de mai jos:

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor

Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: