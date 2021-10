Este clar pentru toată lumea că, până în prezent, România avut o campanie de vaccinare eșuată. Mai puțin clare sunt motivele exacte care au dus la acest eșec. Oamenii de rând dau vina pe autorități, pe medici, pe coloșii farma, pe conspirațiile mondiale șamd, în timp ce cei responsabili de această campanie arată cu degetul la lipsa de educație, de responsabilitate sau de informare a fiecărui om în parte, pe știrile false sau pe formatorii de opinie antivaxeri. Să dăm un verdict exact este aproape imposibil și nici nu ne-am propus acest lucru. Ceea ce ne-am propus, însă, este să arătăm cum alte națiuni au reușit să transforme într-un succes campania de vaccinare – poate, în cel de-al doisprezecelea ceas, învățăm ceva din aceste reușite. Așadar, începând de astăzi lansăm proiectul editorial #VacciNations în cadrul căruia vom avea o serie de interviuri cu ambasadorii țărilor unde ratele de vaccinare sunt multe peste ceea ce avem noi.

Primul interviu din seria #VacciNations este cu E.S. Dl. Søren JENSEN, ambasadorul Danemarcei, țară care are una dintre cele mai mari rate de vaccinare din lume (77% la data realizării acestui material, potrivit Our World in Data).

Sunt mai multe motivele datorită cărora Danemarca a reușit să vaccineze aproape 80% din populație, printre acestea, faptul că autoritățile au acționat rapid și transparent, au avut alături experți în sănătate care au susținut campania de vaccinare și au dus o luptă continuă cu dezinformarea.

Și pentru că această campanie de vaccinare a dus la scăderea presiunii pe sistemul medical, zilele trecute Danemarca a donat României un număr de 15 ventilatoare şi 8 concentratoare de oxigen necesare pentru tratarea bolnavilor COVID, prin Mecanismul European de Protecţie Civilă.

Wall-Street: Danemarca a vaccinat aproape 80% din populație până în prezent și rata continuă să crească. Care este explicația pentru o rată de vaccinare atât de ridicată?

Søren JENSEN: Autoritățile au acționat foarte rapid: le-au furnizat oamenilor informații bazate pe știință sau pe sfaturile experților în sănătate, au identificat și combătut știrile false despre vaccin și virus. De asemenea, capacitatea de testare a fost una ridicată, permițând o viziune clară asupra pandemiei. Și nu în ultimul rând, vaccinurile au fost disponibile și gratuite pentru toți cetățenii, pe baza unei liste de priorități, bazate pe vârstă și vulnerabilitate.

Wall-Street: Care considerați că a fost elementul cheie în a transforma campania de vaccinare din Danemarca într-un succes?

Søren JENSEN: Elementul de bază a fost și este încrederea. Majoritatea cetățenilor au încredere în guvern și autorități și, prin urmare, majoritatea oamenilor le urmează sfaturile într-o situație de urgență cum a fost cea a pandemiei. Un alt aspect important este sentimentul de comunitate din Danemarca. Oamenii se vaccinează pentru a se menține în siguranță, chiar dacă nu sunt ei înșiși în grupul cel mai riscant.

Wall-Street: Au existat categorii de persoane pentru care vaccinarea a fost obligatorie în Danemarca?

Søren JENSEN: Nu a fost nimeni obligat să se vaccineze în Danemarca.

Wall-Street: În România foarte multe persoane sunt reticiente în ceea ce privește vaccinul. V-ați confruntat cu acesta reticienta și în Danemarca și dacă da, ce au făcut autoritățile daneze că să înlăture acest dubiu?

Søren JENSEN: Sunt și în Danemarca persoane care din diferite motive nu pot sau nu vor fi vaccinate. Este alegerea lor. Guvernul oferă tuturor cetățenilor informații obiective pentru a-i ajuta cât mai mult în luarea deciziilor. Dar de multe ori, influența prietenilor și a familiei, care sunt vaccinați, poate avea un efect mult mai puternic.

Wall-Street: Ce sfaturi le-ați da autorităților române pentru a crește rata de vaccinare? Dar românilor care încă refuză să se vaccineze?

Søren JENSEN: Evoluția recentă a pandemiei din România, cu atâtea noi cazuri de infectare și decese, este foarte tristă și îngrijorătoare. Este dificil să dai sfaturi cu privire la această problemă. Dacă încrederea în autorități este redusă, modelele demne de urmat ar putea fi o opțiune. De asemenea, ca și în alte situații, este important să combatem, cu fapte, știrile false și dezinformarea.

Sursa foto: Ambasada Danemarcei

