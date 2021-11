Ciolacu spune că nu ministerele îl interesează, ci programul de guvernare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că social-democraţii nu vor intra în negocieri sau în discuţii "sterile" cu PNL sau USR cu privire la ministere, ci doresc ca mai întâi să se stabilească programul de guvernare şi priorităţile.

"Toate crizele pandemice, economice şi sociale au fost gestionate şi sunt efectul acestei alianţe de dreapta susţinută de preşedintele României. Aici este discuţia. Am văzut abordarea celor două partide în şedinţele lor, este o abordare în continuare şi arogantă şi superficială. Eu vă anunţ că am terminat cu colegii mei şi cu specialiştii partidului cele 100 de priorităţi pentru români (...) şi de la aceste lucruri vom porni discuţiile pe care o să le avem cu PNL sau cu USR. Nu am stabilit când vom avea aceste discuţii. Ce vă pot spune cu certitudine este că PSD nu va intra în negocieri sau în discuţii sterile privind ministerele, întâi stabilim programul de guvernare, care sunt priorităţile, apoi vom avea discuţii", a afirmat Ciolacu, la sediul central al PSD.

Președintele PSD a anunțat miercuri că partidul va merge la consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis cu o propunere de premier.

”PSD e dispus să își asume actul de guvernare ca să scoatem România din criză. E obligația noastră să ne implicăm în soluționarea crizelor din România. Acest bâlci din ultimele două luni trebuie să înceteze”, a spus Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: