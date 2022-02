Grupul Farmexim/Help Net desemnează un nou director general 

Începând cu 1 Februarie 2022, Grupul Farmexim / Help Net, parte a PHOENIX group, va avea un nou director general. Nikolay Kolev va prelua conducerea companiilor PHOENIX în România de la Sebastian Ring. După trei ani petrecuți în România, timp în care a consolidat una dintre cele mai puternice rețele farmaceutice și de distribuție a medicamentelor din țară, Sebastian Ring primește un nou rol în cadrul PHOENIX Group, acela de a coordona integrarea unei companii nou fuzionate.

“Sunt mândru de ceea ce am realizat alături de echipa din România, iar rezultatele vorbesc de la sine: am deschis și integrat aproape 200 de farmacii în rețeaua Help Net, am lansat cu succes digitalizarea vânzărilor prin platforma helpnet.ro, am crescut și diversificat business-ul Farmexim într-un mod sustenabil, am conceput ample programe de servicii pentru rețeaua de farmacii independente partenere. Mulțumesc echipei din România pentru profesionalism, entuziasm și implicare”, a declarat Sebastian Ring.

Pe lângă noua sa poziție de director general al companiilor PHOENIX din România, Nikolay Kolev își va exercita în continuare rolul de director general și președinte al Consiliului de Administrație al PHOENIX Pharma Bulgaria.

Nikolay Kolev are o experiență de peste 25 de ani în domeniile farmaceutic și financiar. El a ocupat diferite poziții cu responsabilități la nivel internațional în Actavis (TEVA) și a preluat conducerea în calitate de director general și președinte al Consiliului de Administrație într-o companie din domeniul investițiilor bancare pentru piețele din Bulgaria, Europa Centrală, Rusia și o parte din Asia. Din 2017 este director general și președinte al Consiliului de Administrație al PHOENIX Pharma Bulgaria și președintele Asociației Distribuitorilor Farmaceutici din Bulgaria.

“Voi lucra în strânsă colaborare cu echipa locală, dezvoltând în continuare business-ul și consolidând structura de rezistență pe care o reprezintă PHOENIX în sistemul de sănătate românesc. Mă voi dedica succesului nostru ca echipă, construind un viitor mai bun și mai sănătos pentru clienții și partenerii noștri”, a arătat Nikolay Kolev.

Farmexim, importator şi distribuitor de produse farmaceutice înfiinţat în 1990 în România, are 800 de angajaţi şi asigură acoperire naţională prin centrul logistic central de la Baloteşti şi cele 10 puncte de lucru din principalele oraşe ale ţării: Timişoara, Oradea, Cluj, Sibiu, Braşov, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Ploieşti şi Craiova. Înfiinţată în 1998, compania Help Net Farma operează unul dintre cele mai mari lanţuri farmaceutice din România. Farmaciile Help Net se află în top 3 lanţuri farmaceutice în România, cu peste 400 de unităţi deschise la nivel naţional şi aproximativ 2.500 de angajaţi.

Sursa foto: Shutterstock

