Wargha Enayati a încasat 16,5 milioane de euro pe servicii medicale premium, în 2021

Prima investiție privată de mari dimensiuni din sistemul medical românesc de după 1989, Enayati Medical City și-a început activitatea în plină pandemie, în ianuarie 2021. Din luna mai, odată cu deschiderea tuturor spitalelor și cabinetelor medicale, a atins cifra de afaceri de 16,5 milioane de euro. Enayati Medical City previzionează pentru al doilea an de activitate o cifra de afaceri de 35 milioane de euro.

“Chiar dacă este un new-entry pe piață, Enayati Medical City are potențial de creștere în rândul marilor jucători prin ineditul conceptului medical creat. Serviciile medicale sunt oferite sub același acoperiș de 10 furnizori diferiți”, a declarat dr. Wargha Enayati, fondator.

O investiție de 65 milioane de euro care va produce la maturitate 53 milioane de euro/an și poate trata 1.500 de pacienți/zi a devenit locul de muncă a peste 500 de angajați.

Un spital integrat de oncologie operat de Monza România cu centru de radioterapie și medicină nucleară operate de Neolife, un spital de boli interne și recuperare, un centru de lux pentru vârstnici, o policlinică Concierge Medical, centru de fiziokinetoterapie operate de Enayati Group, 10 furnizori de servicii medicale integrate, farmacii, restaurant și cafenea, toate reprezintă ecosistemul Enayati Medical City.

Nici mai mult, nici mai puțin de 65 de milioane de euro au fost investiți în colosul din nordul Capitalei, dintre care 44 de milioane au aparținut medicului Wargha Enayati, inițiatorul proiectului, iar o altă parte a provenit dintr-un credit. Întrebat ce l-a determinat să investească într-o asemenea unitate medicală, acesta a răspuns că întotdeauna și-a dorit să facă mai mult decât ceea ce făcuse până în prezent.

”Încă de mic am fost așa. Mereu mă gândeam ce pot face mai mult. Când am terminat cu Regina Maria, gândul meu a mers către viitor, către următorul pas. Tot am căutat ce lipsește în România și mi-am dat seama că problema vârstnicilor este nerezolvată, dar și cea a ramurei pentru oncologie. A fost și pentru mine o idee de dimensiuni mari, dar am zis că dacă nu fac eu, cine poate face?!”, a răspuns Wargha Enayati, pentru wall-street.ro.

Clădirea cuprinde 300 de paturi și 18 locuri la Terapie Intensivă.

După ieșirea în 2015 din acționariatul primului său proiect medical de anvergură, Rețeaua Privată Regina Maria, Dr. Wargha Enayati, antreprenor și medic cardiolog, a investit în companii din lumea medicală.

Grupul de firme condus de Dr. Enayati cuprinde Fundația Inovații Sociale Regina Maria, companiile de comunicare medicala (MedicHub Media și MediaMed Publicis), compania de servicii medicale și abonamente Concierge Medical, Spitalul de boli interne și recuperare, Centrul pentru Vârstnici ce funcționează în cadrul Enayati Medical City, precum și platforma de recrutare MediJobs sau aplicația de programări Docbook. Companiile din Enayati Group vor atinge în 2022 o cifră de afaceri de 16 milioane de euro.

