Ce spune premierul despre închiderea magazinelor la ora 18:00, în localitățile cu rata mare de infectare

Premierul Florin Cîţu a susținut o conferință de presă la Palatul Victoria în care discutat despre situația pandemiei din România. Acesta a subliniat că nu se va schimba ora de închidere a magazinelor în weekend în localităţile cu rată mai mare de infectare.

„Am discuţii permanente cu reţelele de magazine, am discutat şi înainte de a lua această decizie, nu a fost discutată ora, mi s-a cerut doar puţin timp pentru a pregăti. Noi am cerut de la magazine respectarea unor anumite norme în interior. Am avut o discuţie permanentă cu retailerii, ei înţeleg foarte bine situaţia prin care trece România şi au fost alături de noi şi anul trecut, când am trecut prin starea de urgenţă. În acest moment, lucrurile rămân aşa cum sunt, pentru că dau rezultate", a spus premierul într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Reamintim că în localitățile în care incidența este mai mare de 4 la mia de locuitori, magazinele alimentare, centrele comerciale se închid la ora 18:00, iar circulația este permisă doar până la ora 20:00.

Ce spune premierul Cîțu despre situația pandemiei

"În ceea ce priveşte situaţia epidemiologică, lucrurile s-au stabilizat. Am luat nişte măsuri acum o săptămână după ce m-am consultat şi cu primarii, cu preşedinţii de Consilii judeţene, culte religioase şi aţi văzut că se poate să sărbătoreşti Paştele şi în această perioadă, am avut două exemple deja de două culte care au reuşit să facă acest lucru, sunt sigur că aşa va rămâne şi în perioada următoare. Aceste măsuri le-am luat după ce am discutat cu mai mulţi factori de decizie şi se vede că avem deja rezultate. Mă uit la evoluţia zilnică a cazurilor şi dacă mă uit la o medie mobilă, avem un platou care se menţine de aproape o săptămână. Acelaşi lucru dacă mă uit şi la evoluţia zilnică a procentelor cazurilor confirmate, dar mult mai important, pe Bucureşti avem iarăşi o stabilizare, chiar în scădere în ultimele câteva zile. Foarte important - şi la Ilfov avem un platou, Timişoara scade, judeţul Timiş scade. (...) Vă spun aceste lucruri pentru a vă cere în continuare să aveţi răbdare. Măsurile pe care le-am luat dau rezultate, funcţionează", a afirmat prim-ministrul, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Citeste si: Rafila: Putem scăpa de mască prin toamnă sau când imunizăm 10 mil....

Sursa foto: Agerpres FOTO

Te-ar putea interesa și: