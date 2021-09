Nicușor Dan nu îi dă Cișmigiul și Herăstrăul lui Clotilde: răspunsul primarului de la Sectorul 1

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis într-un mesaj pe pagina sa de Facebook că Nicușor Dan nu vrea să dea parcurile Cișmigiu și Herăstrău în administrarea Primăriei Sectorului 1, după ce ar fi convenit inițial să preia aceste două parcuri pentru a face investiții.

„Am aflat și eu din presă că dl. primar general a declarat că nu se pune problema ca Primăria Sectorului 1 să preia parcurile Herăstrău și Cișmigiu... iar Primăria Sector 1 ar avea o datorie de 19 milioane lei către Primăria Municipiului București.

Recunosc că este puțin absurd să aflu din presă asta. Dl. primar are numărul meu de telefon și m-ar fi putut contacta să mă anunțe înainte. În condițiile în care am avut o întâlnire în urmă cu câteva luni cu dl. primar general unde am discutat și am convenit la inițiativa lui să preluăm noi parcurile Cișmigiu și Herăstrău pentru a putea face investiții. N-am fi pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliu Local de ieri acest proiect dacă n-am fi avut acordul d-lui primar”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Aceasta a declarat că speră ca situația dezastruoasă a parcurilor Herăstrău și Cișmigiu să se rezolve urgent și va înainta către Primăria Municipiului București o nouă solicitare pentru preluarea în administrare a celorlalte parcuri de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea ALPAB.

De asemenea, primarul Sectorului 1 spune că a plătit datoria de 19 milioane lei față de Primăria Capitalei, adăugând faptul că Nicușor Dan ar dezinforma opinia publică.

Citeste si: Clotilde Armand anunță un proiect care va asigura căldură în...

Sursa foto: Facebook / Clotilde Armand

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: