Finala câștigată la Melbourne Summer Set i-a adus româncei primul trofeu din cariera sa, în 2022. Această competiție a fost a treia întâlnire cu rivala Veronika Kudermetova, Halep fiind învingătoare și în meciurile anterioare.

From Simona Halep before the start of Melbourne 1:

"My team says I'm still good enough to go there and compete, so I'm not thinking about retirement yet. I just want to enjoy and give my best because I know there is another chance."

