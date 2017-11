Black Friday 2017 a inceput in randul mai multor magazine. Suntem in al saptelea an de “febra a reducerilor” si participantii la campanie se intrec in oferte care mai de care. Ti-am facut un raft in care iti vom pune zilnic unele dintre cele mai mari reduceri la o gama diversa de produse. Unele din aceste reduceri ajung pana la 80%. Esti gata de cumparaturi?

Black Friday 2017 in Romania aduce numeroase reduceri in randul magazinelor din tara noastra, atat online cat si in locatiile fizice. eMAG, Flanco, Fashion Days, evoMAG sau CEL.ro sunt doar cativa dintre jucatorii care participa la "febra reducerilor". Ti-am pregatit acest raft pentru a aduna in acelasi loc unele dintre cele mai mari reduceri pe care le au magazinele participante.

Black Friday 2017 la Flanco: Telefoane, cauciucuri de iarna, masini de spalat si alte produse la reducere

Black Friday 2017 la Flanco a inceput deja de pe 27 octombrie si se va desfasura pana pe 19 noiembrie. Retailarul online a anuntat reduceri de pana la 80% pentru un stoc de peste 385.000 de produse, multe dintre ele lansate in acest an, care pot fi cumparate din cele 123 de magazine din toata Romania sau online de pe Flanco.ro. Produsele alese pentru tine astazi, 10 noiembrie, sunt:

Allview V2 Viper S redus cu 35%

Smartphone-ul Allview V2 Viper S din campania de Black Friday a celor de la Flanco are un display IPS cu o rezolutie de 1920 x 1080 pixeli si diagonala de 5.5 inch. Memoria RAM este de 3 GB, iar spatiul de stocare initial este de 32 GB, acesta putand fi extins prin intermediul unui card MicroSD(de pana la 128 GB). Il puteti cumpara cu o reducere de 35% de AICI.

Televizor Samsung Smart LED redus cu 45% de Black Friday la Flanco

Televizorul Samsung Smart LED din oferta celor de la Flanco are o diagonala de 138 de cm, rezolutie Ultra HD 4k si 3.840 x 2.160 pixeli. Aveti o garantie tehnica de 24 de luni si il puteti cumpara cu o reducere de 45% de AICI.

Laptop Dell Inspiron redus cu 36% de Black Friday la Flanco

Laptopul Dell Inspiron din oferta de Black Friday 2017 a celor de la Flanco are un procesor Intel i5, model 7200U. Display-ul este Full HD, de 15.6 inch cu o rezolutie de 1920 x 1080 pixeli. Memoria RAM este de 8 GB, iar capacitatea de stocare este de 256 GB. Il puteti cumpara cu o reducere de 36% de AICI.

Black Friday 2017: Anvelopa de Iarna Minerva Frostrack redusa cu 32%

Anvelopa de iarna Minerva Frostrack, pe care o gasiti redusa de Black Friday 2017 in oferta celor de la Flanco, are o latime de 185 mm, inaltime de 60 de cm si o garantie de 24 de luni. O puteti cumpara cu o reducere de 32% de AICI.

Masina de spalat rufe LG la reducere de Black Friday

Masina de spalat rufe LG pe care o gasiti la reducere in campania Black Friday 2017 a celor de la Flanco are o viteza centrifugare de 1400 rpm, capacitate de incarcare de 9 kg si clasa de eficienta energetica B. O puteti cumpara cu o reducere de 37% de AICI.

Black Friday 2017 la evoMAG: 5 produse la reduceri mari

Black Firday 2017: Uscator de par Rowenta Silence Premium Care

Uscatorul de par Rowenta Silence Premium Care din oferta de Black Friday 2017 a celor de la evoMAG are o putere de 2300 de W, 2 trepte de viteza, 3 nivele de temperatura si un cablu de alimentare de 1.8 m. Il puteti cumpara cu o reducere de 36% de AICI.

Samsung Galaxy Note 5 la reducere de Black Friday 2017

Smartphone-ul Samsung Galaxy Note 5 din oferta de Black Friday 2017 a celor de la evoMAG are o diagonala de 5.7 inch, rezolutie maxima de 1.440 x 2.560 pixeli, 16 milioane de culori si protectie Corning Gorilla Glass 4. Procesorul este un Cortex-A53 / Cortex-A57, memoria RAM este de 4 GB si spatiul de stocare este de 32 de GB. Il puteti cumpara cu o reducere de 22% de AICI.

Televizor LED Samsung in oferta de Black Friday 2017

Televizorul LED Samsung pe care il gasiti in oferta de Black Friday 2017 a celor de la evoMAG are o diagonala de 125 cm, format Ultra HD 4K si o rezolutie 3.840 x 2.160 pixeli. Puterea consumata este de 175 W, greutatea sa este de 13.5 kg, avand dimensiuni de 1104.1 x 701 x 310.5 mm. Il puteti cumpara cu o reducere de 47% de AICI.

Black Friday 2017: Laptop ASUS Vivo Book

Laptopul ASUS Vivo Black din oferta de Black Friday 2017 a celor de la evoMAG are un procesor Intel Celeron, model N4200, memorie RAM 4 GB, tip DDR3. Capacitatea de stocare este de 500 de GB, laptopul are un display cu o diagonala de 15 inch cu o rezolutie maxima de 1366 x 768 pixeli. Placa video integra este Intel HD Graphics 640. Il puteti cumpara cu o reducere de 20% de AICI.

Aspirator fara sac Samsung la evoMAG de Black Friday 2017

Aspiratorul fara sac Samsung pe care il gasiti in oferta celor de la evoMAG cu ocazia campaniei de Black Friday 2017 are o putere de 750W, capacitate recipient de 2 litri si o putere de aspirare de 190 W. Cablul are o lungime de 6 m si il puteti cumpara cu o reducere de 40% de AICI.

Black Friday 2017 la evoMAG: Reduceri de pana la 70%

Black Friday 2017 la evoMAG a inceput de pe 1 noiembrie, oficialii retailarului online au anuntat reduceri de pana la 70% la aproape 30.000 de produse din circa 2.000 de repere. Astfel, veti gasi preturi mai mici la telefoane mobile si accesorii, tablete, laptopuri , televizoare si echipamente multimedia, monitoare, imprimante, electrocasnice, componente PC, produse de ingrijire personala, etc.

evoMAG va desfasura editia din acest an a Black Friday in intervalul 1 – 19 noiembrie, pe parcursul a trei runde de reduceri:

- Runda 1 - intre 1 si 5 noiembrie

- Runda 2 - intre 7 si 14 noiembrie

- Runda 3 - intre 17 si 19 noiembrie

Black Friday 2017 la CEL.ro: Reduceri la telefoane, frigidere, carucioare si altele

Smartphone Samsung Galaxy S8 Plus la reducere de Black Friday 2017

Smartphone-ul Samsung Galaxy S8 Plus din oferta celor de la CEL.ro, redus cu ocazia evenimentului Black Friday 2017, are un display de 6.2 inch si rezolutie de 1.440 x 2.960 pixeli. Memoria RAM este de 4GB, capacitatea de stocare este de 64 GB, iar printr-un card microSD puteti extinde capacitatea cu pana la 256 GB. Il puteti cumpara la reducere de AICI.

Black Friday 2017: Combina frigorifica Beko la reducere

Combina frigorifica Beko din oferta de Black Friday a celor de la CEL.ro are o clasa de eficienta energetica A+, autonomie 21 h si o inaltime de 186 de cm. Frigiderul are 3 rafturi, ca si in cazul congelatorului. Il puteti cumpara la reducere de AICI.

Albatros Noblesse in campania Black Friday 2017

Fierul de calcat Albatros Noblesse din oferta celor de la CEL.ro, desfasurata cu ocazia Black Friday 2017, are o putere de 2.700 de W, talpa ceramica si un jet de abur de 0-80 g/min. Capacitea rezervorului de apa este de 350 si are o lungime a cablului de 1.9 m. Il puteti cumpara la reducere de AICI.



Carucior Joie Chrome Travel Set 3 in 1 de Black Friday 2017

Caruciorul Joie Chrome Travel Set 3 in 1 din campania de Black Friday 2017 a celor de la CEL.ro suporta o greutate de pana la 15 kg si se deplaseaza datorita celor 4 roti pivotante. Pozitionarea sezutului este convertibila si este omologat conform standartului de siguranta ECE R44/04. Il puteti cumpara la reducere de AICI.

Black Friday 2017: Aparat de aer conditionat Daikin

Aparatul de aer conditional Daikin din oferta celor de la CEL.ro, desfasurata cu ocazia campaniei Black Friday 2017, are un filru anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf si deodorizant. Dimensiunea unitatii interioare este de 283 x 770 x 198 mm, iar cea exterioara este de 550 x 658 x 275 mm. Capacitatea de racire este de 8530 (BTU) si are o clasa energetica A++. Il puteti cumpara la reducere de AICI.

Black Friday 2017 la CEL.ro: Peste 150.000 de produse la reducere

CEL.ro a inceput campania de reduceri cu ocazia Black Friday 2017 pe 10 noiembrie. Retailarul online a anuntat ca are discount-uri la peste 150.000 de produse, discount-uri ce ajung pana la 70%.

Clientii vor putea alege de Black Friday 2017:

• telefoane → reduceri de pana la 1,200 de lei

• laptopuri → reduceri de pana 40%

• TV → reduceri de pana la 4000 lei

• electrocasnice → reduceri de pana la 70%

• ingrijire personala → reduceri de pana la 70%

• parfumuri & ceasuri → reduceri de pana la 67%

• imprimante → reduceri de pana la 35%

• componente & periferice → reduceri de pana la 60%

Black Friday 2017 la eMAG: Cel mai mare retailar online din Romania are peste 2 milioane de produse in oferta

eMAG Black Friday 2017, cea de-a saptea editia a celui mai asteptat eveniment de shopping al anului, va avea loc pe 17 noiembrie. Pentru aceasta editie, cel mai mare retailar online are peste 2.000.000 de produse la reducere.

Astfel, numeroase produse vor fi la preturi de Black Friday 2017, de la televizoare, telefoane, laptopuri, fashion si articole sportive, pana la electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala, mobila, jucarii si anvelope, iar ele vor putea fi achizitionate si in rate fara dobanda, prin intermediul cardurilor partenere. Alaturi de eMAG, in aceasta editie vor participa si peste 4.000 de selleri din Marketplace.

Anul acesta, procesul de expediere a coletelor va fi mai rapid datoria investitiei de 10 milioane de euro pe care eMAG a facut-o in ultimele luni. Am vizitat depozitul celui mai mare retailar online pentru a vedea in ce s-a materializat aceasta investitie. Cea mai impresionanta componenta a investitie este platforma de sortare pe care o puteti vedea in video-ul de mai jos, pe care coletele se vor deplasa cu o viteza de 2m/s.

Vanzarile eMAG inregistrate anul trecut de Black Friday au depasit 300 de milioane de lei (66,7 milioane euro). Acestia au vandut peste 32.000 de televizoare, 113 bijuterii cu diamante si aproape 13 kilograme de aur. Oficialii se asteapta la un nou record "din toate punctele de vedere" pentru editia Black Friday de anul acesta.

eMAG Black Friday 2017: Ne asteptam ca anul acesta sa fie un nou record

eMAG a fost, in 2016, destinatia principala a celor care au cumparat ceva de Black Friday, fiind ales de 36,8% dintre cumparatori. „Avand in vedere cresterea constanta de la an la an, ne asteptam ca si Black Friday-ul de anul acesta sa fie un nou record, din toate punctele de vedere”, a declarat Tudor Manea, General Manager eMAG.

Conceptul de Black Friday a fost adus in Romania pentru prima data in 2011 de catre retailerul online eMAG, impreuna cu cei de la Flanco. In anul respectiv, vanzarile din "Vinerea Neagra" au adus 8 milioane de euro pentru eMAG, compania incheind anul 2011 cu venituri de 145 de milioane de euro.

Black Friday 2017 la Fashion Days: Un milion de articole la reducere

Black Friday 2017 la Fashion Days, parte a eMAG, a fost anuntat de catre reprezentanti pentru data de 17 noiembrie. Retailarul pregateste un milion de articole de imbracaminte si incaltaminte, care vor fi reduse cu pana la 90%. Noutatile celei de-a cincea editie de Black Friday sunt: diamantele si produsele de lux, parteneriatul cu Posta Romana si verificarea coletului la livrare. Reprezentantii Fashion Days estimeaza vanzari de peste 6,5 milioane euro, cu 50% mai mari decat anul trecut.

Black Friday 2017 incepe la Fashion Days in seara de 16 noiembrie, initial pe aplicatia mobila prin push notifications – care ramane principalul canal de vanzare - si continua pe durata intregii zilei de 17 noiembrie, in aplicatia de mobil si pe website.

„La Fashion Days, seara este un moment de varf in care clientii plaseaza foarte multe comenzi, iar aplicatia de mobil este, in prezent, principalul canal de vanzare pentru noi, anul acesta peste 50% din comenzi fiind plasate in aplicatia de mobil. De aceea, am decis ca Black Friday sa inceapa cu cateva ore inainte de miezul noptii, iar in aplicatia de mobil vom da startul si mai devreme”, declara Robert Berza.

Stocuri de produse in oferta Black Friday 2017 Fashion Days:

Produse si preturi de pornire Black Friday 2017 Fashion Days:

genti dama de la 59 de lei

ghete si pantofi casual pentru barbati de la 139 lei

haine copii de la 59 de lei

rochii de la 59 de lei

botine de sezon si pantofi pentru femei de la 59 lei

geci de sezon de la 99 lei

Black Friday 2017 la Telekom: Orice smartphone la 1 leu

Black Friday 2017 aduce reduceri importante si la Telekom Romania, care ofera orice smartphone la pretul de 1 leu, la contractarea unui abonament de voce mobila prin portare. Campania a inceput deja de pe 10 noiembrie si va dura pana pe 26 noiembrie.

Astfel, incepand cu 10 noiembrie, clientii pot opta, in limita stocului disponibil de Black Friday 2017, pentru Samsung Galaxy S8 la pretul de 1 leu (redus de la 3.599 lei) sau Iphone 7 32GB la 1 leu (redus de la 3.299 lei), la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii mobile Mobil 45, contractat pe o perioada de 24 de luni, respectiv pentru Samsung Galaxy S7 32GB la pretul de 1 leu (redus de la 2.999 lei) la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii mobile Mobil 25, contractat pe o perioada de 24 de luni sau pentru Huawei P10 lite la pretul de 1 leu (redus de la 1.299 lei) la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii mobile Mobil 17, contractat pe o perioada de 24 de luni, precum si multe altele.

