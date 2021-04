”Multe businessuri din online au ales să întrerupă promovarea pentru o lună-două la startul pandemiei, o mutare greșită pentru că au pierdut o bucată mare din piață și a fost de greu să recupereze ulterior ceea ce s-a pierdut. O altă greșeală pe care am observat-o la anumite firme a constat în faptul că au investit mii sau zeci de mii de euro în conținut propriu, precum clipurile YouTube, care însă nu au fost promovate cum trebuie și ajungeau să aibă 50-60 de vizualizări. În astfel de situații, dacă se mai investea 4.000 – 5.000 de euro în promovare ar fi avut 1 milion de vizualizări”, spune Eugen Predescu, CEO al agenției Canopy.

Campaniile de brand awareness și cele din zona video sunt recomandate de Robert Trandafir, manager și co-fondator, Gun Media. Acesa subliniază că uneori profitul trebuie sacrificat pe termen scurt pentru a profita de trendurile din piață.

”Noi recomandăm tuturor businessurilor de eCommerce cu care lucrăm să nu se concentreze exclusiv pe campaniile care aduc vânzări pentru că sunt perioade în care nu e bine să forțezi vânzările cu orice preț. În ultima vreme am recomandat campanii de brand awareness și campanii în zona de video. Folosim mult Pinterest Ads pe anumite nișe, precum home & deco sau cosmetice. Deși poate acest canal nu va genera direct vânzări mari, oamenii își vor manifesta interesul și vom obține astfel awareness. Noi recomandăm ca 15-20% din buget să meargă în zona de brand awareness și restul pe segmentul de performance”, spune Robert Trandafir.

În privința împărțirii bugetului de pay-per-click, șeful Canopy consideră că bugetele ar trebui adaptate perioadei din momentul la care are loc discuția.

”Zona de comunicare și de brand-trust nu ar trebui să lipsească niciodată, iar minim 25% din buget ar trebui să meargă către aceasta. Partea de performanță, care aduce venituri și fluxuri de bani firmelor, ar trebui să reprezinte restul de aproximativ 75% din buget”, a declarat Eugen Predescu.

Bugetele campaniilor de marketing ale firmelor care se concentrează pe vânzările online ar trebui să țină cont de stadiul în care se află respectiva firmă și marjele de profit ale acesteia.

”Dacă luăm, de exemplu, un business pe zona de beauty, unde unde marja este de 35-40% din venituri, atunci eu le recomand să investească chiar și jumătate de marjă în marketing dacă este vorba de o firmă aflată la început de drum, ce are nevoie de notorietate și o felie cât mai mare din piață. Dacă businessul este însă concentrat mult mai mult pe profit, atunci recomandarea mea este să investească 10-20% din marjă”, spune Sorin Drăghici, Managing Partner&New Business Development, DWF.

În continuare mergând pe exemplul firmei de beauty, Drăghici menționează că ar distribui 60% din buget pe campanii concentrate pe cuvinte cheie (SEO) și 40% din buget pe un canal ce vizează ”declanșarea nevoii consumatorilor prin Facebook sau Instagram”, când practic firma merge cu produsele direct către clienți.

”Trebuie subliniat că strategia este dinamică și trebuie adaptată în funcție de nevoi și rezultate”, a mai adăugat reprezentantul agenției SEO DWF.

