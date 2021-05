Efectele pandemiei COVID-19 au avut impact direct la nivelul business-urilor din retail, care au trebuit să-și adapteze strategiile, investițiile și așteptările la contextul actual. Astfel, potrivit studiului “Piața de ecommerce din perspectiva comercianților” realizat de VTEX și iSense, realizat pe un eșantion de 219 companii din zona de comerț, din care 163 active digital, 46% dintre ele au raportat o creștere a vânzărilor în online, 24% dintre companii și-au reorientat business-ul către ecommerce, în timp ce 5% dintre respondenți și-au mutat exclusiv vânzările în online.



”În lumea post-COVID-19, creșterea rapidă a companiilor de ecommerce probabil a schimbat decisiv modul în care comerțul funcționează. Încă o dată avem confirmarea că există o cerință mare pe piață pentru o experiență de cumpărare completă nu doar offline. Ne bucurăm că din ce în ce mai multe business-uri, înțeleg importanța unei platforme de ecommerce integrate, flexibile și care este operată de o echipă de specialiști cu know-how solid. De asemenea, au ajuns la concluzia că nu trebuie totul realizat intern, ci pot avea încredere într-un partener care să le furnizeze scalabilitate imediată și care poate să se adapteze rapid oricărei schimbări a strategiei de business”, a declarat Cristi Movilă, Growth Leader, Eastern Europe al VTEX, în timpul evenimentului European Digital Commerce.



În condițiile în care incidența celor care fac cumpărături online lunar, în rândul persoanelor din mediul urban cu acces la internet, a crescut de la 56% în 2019, la 61% în 2020, investițiile în marketing și promovare au fost strategia de business abordată de 50% dintre retailerii chestionați. Pe de altă parte, 36% dintre ei au ales să dezvolte soluții și produse noi, adaptate la noul context de piață.

Puteți urmări conferința European Digital Commerce integral, pe link-ul de mai jos:

Programele de loializare a clienților s-au numărat printre soluțiile respondenților la dinamica nouă a pieței, 23% dintre companii investind în programe de loializare.



În ceea ce privește adaptarea echipelor la noul climat, 4% dintre comercianți și-au crescut numărul de angajați în anul pandemic 2020.

Livrările și instabilitatea traficului, principalele probleme



Cât despre principalele probleme indicate de companii în legatură cu activitatea de ecommerce, acestea țin de trafic, respectiv livrări. Astfel, 32% dintre respondenți sunt nemulțumiți de instabilitatea traficului de cumpărare în mediul online, iar 30% de întârzierile în livrarea comenzilor. Alte sincope menționate de retaileri țin de lipsa stocurilor (26%), neîncrederea consumatorilor finali în metodele de plată online (18%) sau dificultățile întâmpinate la expedierea produselor (18%). Doar 10% din totalul retailerilor intervievați și care sunt prezenți online s-au declarat nemulțumiți de performanța platformei de ecommerce utilizate.



Cele mai importante criterii atunci când aleg platforma de ecommerce sunt: funcționalitățile, user friendly, costurile aferente, posibilitatea de a integra toate activitățile de vânzare în platformă, flexibilitatea platformei de ecommerce și, nu în ultimul rând, o bună reputație în piață.

La ora actuală, per total, retailerii români se declară mulțumiți și complet mulțumiți în urma interacțiunii cu platformele de ecommerce, atingând un grad al satisfacției generale de 60%. Primele trei motive de satisfacție indicate de companii în ceea ce privește platforma utilizată sunt managementul ușor – 59%, costurile scăzute de întreținere – 38%, respectiv disponibilitate 24/24 h – 35%.



La polul opus, managementul dificil, lipsa scalabilității sau gradul scăzut de usability sunt printre principalele motive de nemulțumire față de platformele de ecommerce utilizate.



Întrebați despre cum își imaginează platforma de ecommerce a viitorului, desi majoritatea recunosc că nu s-au gândit încă la acest aspect, vizionarii o văd fiind user friendly, cu funcții multiple, precum ”un mall virtual”.



Rezultatele detaliate ale studiului realizat de VTEX România și iSense Solutions pe perspectiva companiilor în ceea ce privește modul în care s-a schimbat comerțul online local în anul pandemic 2020 au fost prezentate în premieră în cadrul evenimentului European Digital Commerce powered by VTEX, desfășurat online pe 12 mai.