Rezultatele confirmă o primă etapă de dezvoltare accelerată a ecommerce și reflectă investițiile în tehnologie, infrastructura logistică, în dezvoltarea internațională și a eMAG Marketplace.



„Anul 2020 a fost unul complicat, în care, la început ne-am adaptat din mers, investind în programe de work from home, dar și în siguranța angajaților din prima linie. Tot ecosistemul de ecommerce, format din furnizori, comercianți în Marketplace, curieri, tehnologie, cei 7.500 angajați eMAG, a servit foarte bine clienții în momentele grele ale pandemiei. Am ajutat autoritățile în lupta impotriva pandemiei cu materiale sanitare necesare, care nu se găseau la momentul respectiv, în valoare de 12,5 milioane de lei prin programul Donează pentru linia întâi. Nu în ultimul rând, am dezvoltat servicii pentru clienți, adaptate noului context. În continuare vom investi în creștere, cu focus pe dezvoltare internațională și comercianții din Marketplace, dar și în companii antreprenoriale românești care vor să se dezvolte internațional,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.



Dante International SA, compania care cuprinde eMAG România, Fashion Days România şi realizează vânzări pentru eMAG Bulgaria şi eMAG Ungaria, a înregistrat o cifră de afaceri de 6,72 miliarde de lei în anul 2020.



Odată cu intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare, eMAG își propune să își consolideze prezența în regiune prin investiții de 3,2 miliarde de lei pentru a deveni un ecosistem regional de tehnologie. Investițiile vor susține crearea de infrastructură logistică prin extinderea rețelei easybox, dar și printr-un nou centru logistic, cu o suprafață 130.000 de metri pătrați, care permite integrarea a 1.000 de selleri în programul Fulfilment by eMAG. Valoarea investiției în noul hub este de 90 de milioane de euro.

Pe plan internațional, în Ungaria, unde ținta este de vânzări de un miliard de euro în următorii patru ani, compania a deschis deja primele showroom-uri și a instalat 160 de unități easybox. În Bulgaria, eMAG a inaugurat primul showroom și se va concentra în continuare pe dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sale către clienți.

eMAG Marketplace, unul dintre vectorii de creștere ai companiei, care se înscrie obiectivului de susținere a antreprenoriatului digital, a ajuns anul trecut la peste 36.000 de IMM-uri care vând în România, Bulgaria și Ungaria, cu 80% mai mult față de anul anterior.

eMAG se află în plin proces de transformare a operațiunilor sale pentru a reduce emisiile de carbon. În 2020, a neutralizat prin compensare amprenta de carbon a operațiunilor sale, ajungând la net zero, și s-a angajat să reducă amprenta de carbon a produselor și serviciilor pe întregul lanț de aprovizionare la zero în următorii 10 ani.

Grupul eMAG are în portofoliu brandul eMAG, retailerul online de fashion Fashion Days, magazinul specializat în produse IT şi electronice PC Garage, compania românească de curierat rapid, local, național și internațional Sameday Delivery, atelierul de reparații Depanero, agenția de marketing online Conversion Marketing, platforma de livrări la domiciliu de mâncare și alte produse necesare casei tazz by eMAG și compania de software Zitec.