VTEX, soluția de comerț end-to-end global, complet integrată, cu marketplace nativ și capacități OMS(Order Management System) are un debut promițător pe Bursa de la New York, intr-una dintre săptămânile considerate cele mai aglomerate pe piața de capital americană din acest an, după o ofertă publică inițială a cărei valoare a întrecut așteptările dinainte de listare.