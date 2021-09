Noul val de restricții dure cauzat de pandemia de COVID-19 intensifică sentimentul de incertitudine în rândul mediului de business. Cu toate acestea, există un avantaj oferit de lecțiile învățate de pe urma lockdown-ului din martie anul trecut, dar și noi oportunități de care antreprenorii, în special cei care sunt deja sau au posibilitatea de a-și dezvolta operațiunile în online, trebuie să profite. Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP la VTEX a vorbit, în cadrul conferinței European Digital Commerce: ”The Heroes of the Retail World”, despre direcția pe care antreprenorii trebuie să se concentreze, dar și despre modul în care ar trebui gândită extinderea pe alte piețe

Atât anul trecut cât și acesta au fost marcate de incertitudine, punctează Cristi Movilă, o atmosferă în care companiile s-au împărțit între cele care au acționat și cele care au decis să aștepte, gândindu-se că nu ne vom confrunta cu o pandemie de durată.

”Pe de-o parte, am văzut companii care au făcut niște mișcări clare în a se adapta, în a investi mai mult în online, în a deschide noi canale de vânzare sau a pune la punct parteneriate. Pe de altă parte, multe companii au așteptat să vadă ce urmează(...) Pentru următoarele 3 luni rămâne incertitudinea, însă mi se pare că în mediul de business nu poți să aștepti, e clar că trebuie să faci anumite schimbări. Sunt foarte multe oportunități care au apărut, foarte mulți clienți care au accesat mediul online. Am văzut companii care au crescut fabulos în perioada aceasta. Cred că există un potențial foarte mare din toate punctele de vedere”, precizează Cristi Movilă în cadrul conferinței European Digital Commerce: ”The Heroes of the Retail World”, powered by VTEX.

La nivel global, în toate piețele în care VTEX e prezent, Movilă a observat că business-urile sănătoase din e-commerce au reușit să crească indiferent de modul în care autoritățile au jonglat cu restricțiile.

”În țările în care se deschideau magazinele, scădea consumul de online, însă creștea consumul de experiențe pentru că oamenii voiau să aibă parte de ele după ce au stat în casă. În schimb, nu am văzut niciun business sănătos, matur, care să aibă scăderi. Pe de-o parte, piața pe de-a-ntregul scădea, dar totodată business-urile mature stiau să-și facă treaba foarte bine și creșteau în continuare”, explică Movilă.

La ce să te uiți dacă vrei să-ți extinzi magazinul online în străinătate

Cu o experiență de peste un deceniu în e-commerce, atât de partea furnizorilor de tehnologie, cât și de partea magazinelor online, Movilă povestește că s-a aflat în situații în care business-urile din care a făcut parte demarau procedurile de extindere internațională. El a explicat în cadrul European Digital Commerce care sunt aspectele importante pe care trebuie să le ia in considerare un antreprenor care vrea să facă acest pas.



”Aș face o analiză de piață, m-as uita la avantajele pe care le am eu. Putem să ne uităm la țările din proximitate, unde vorbim de avantaje din punct de vedere logistic, putem să ne uităm și la potențialul de creștere al acelei piețe. Serbia, de exemplu, este în proximitate și are și potențial. Am avut experiențe și cu piețele din vest, mai competitive, însă dându-ne seama că produsele noastre erau la prețul corect, era clar că nu aveam niciun dezavantaj. Odată ce ai descoperit acest lucru, începi să lucrezi la avantaje. E important întâi să validezi faptul că nu ai dezantaje pe care nu le poți acoperi”, explică Movilă.

Dincolo de a-ți face bine temele, acesta punctează importanța testării pieței. După ce parcurgi acest proces, îți poți face un plan de business cu informațiile acumulate pe care să-l implementezi.

”Trebuie să adaptezi în permanență strategia, să te extinzi, dar întotdeauna bazându-te pe date”, adaugă Movilă, care punctează faptul că un prim pas poate fi înrolarea pe un marketplace din piața respectivă, mai ales având în vedere efortul pe care-l necesită atragerea clienților. Astfel, fiind pe un marketplace, clienții se află deja acolo, iar business-ule trebuie să se concentreze pe avantajele pe care le poate oferi față de competitori.

Poți viziona în integralitate conferința European Digital Commerce, powered by VTEX, pe link-ul de mai jos:

Sursa foto: UDR Ovidiu