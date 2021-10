În tot acest interval, 2Performant a intermediat 15,3 milioane de click-uri, cu 34,9% mai mult comparativ cu anul trecut și a înregistrat o rată de conversie medie de 2,3% față de 2,1% anul trecut. În același timp, valoarea medie a coșului de cumpărături a crescut cu 2,1% și ajunge la 52,85 euro fără TVA.

Astfel, în primele 9 luni ale lui 2021, 2Performant ajunge să intermedieze 865.400 de vânzări, în creștere cu 27%, în valoare de 44,2 milioane de euro fără TVA, cu 34,9% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. Numărul de click-uri înregistrate în platformă depășesc 45 milioane de la începutul anului și până la finele lunii septembrie, ceea ce înseamnă în medie peste 5 milioane de clickuri lunar.



„În mod tradițional, în dinamica sectorului e-commerce cel de-al doilea semestru este unul superior primului semestru al anului, astfel că rezultatele din trimestrul trei obținute de 2Performant anticipează un final de an cu un ritm de creștere accelerat, marcat și de cele mai importante evenimente de vânzări ale anului, Black Friday și reducerile de Crăciun. Evoluția din cel de-al treilea trimestru al acestui an ne dă încredere că vom avea un trimestru patru bun, cu o creștere ce ne va permite să ne atingem obiectivele de business ale întregului an”, spune Dorin Boerescu, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație 2Performant.



În aceeași perioadă analizată, 1 iulie – 30 septembrie, rezultatele obținute de afiliați, specialiștii în digital care promovează magazinele online generând vânzări pentru acestea, sunt în creștere: 1.867 de afiliați au obținut comisioane în valoare de 1.077.000 euro, cu 61,3% mai mult decât trimestrul trei al anului 2020. Și relațiile active între afiliați și magazinele online din cadrul platformei 2Performant.com, cele în care afiliații au generat trafic pentru magazinele online, sunt în creștere cu 7,4 procente, ajungând la 44.200. Relațiile productive, adică cele care s-au finalizat cu vânzări pentru magazine și comisioane pentru afiliați, cresc cu 10 procente, ajungând la 11.535. În primele nouă luni ale anului, 2.994 afiliați au obținut comisioane în valoare de 2.859.526 euro, în creștere cu 27,2%.



Pentru fiecare euro investit în marketing afiliat, un magazin online din platforma 2Performant.com a câștigat în medie în trimestrul trei al acestui an 15,65 euro, cu 3,9% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. Din totalul vânzărilor generate prin 2Performant.com în trimestrul trei al acestui an, distribuția pe categorii a fost următoarea: Fashion – 29,55%, Books Movies & Music – 22,77%, Pharma – 12,77%, Beauty – 8,74%, Home & Garden – 5,33%, Electronics IT&C – 4,99%.



Cel de-al treilea trimestru din 2021 a fost marcat de o serie de acțiuni de business importante pentru 2Performant. Compania a finalizat majorarea de capital pe Bursa de Valori București, în urma căreia a atras investiții de peste 5,3 milioane de lei. Totodată, ca parte din strategia sa de a realiza integrări cu parteneri internaționali, 2Performant a lansat în platforma sa de marketing afiliat, în premieră pentru țara noastră, AliExpress, unul dintre cele mai mari marketplace-uri online din lume, în cadrul parteneriatului încheiat cu rețeaua internațională de afiliere Admitad.



În plus, upgrade-ul tehnic de platformă pentru atribuirea conversiilor, dezvoltat 100% de echipa internă de Development 2Performant, a fost testat de o serie de advertiseri, printre care carturesti.ro, elefant.ro, vivre.ro, ihunt.ro, otter.ro, esteto.ro, bestvalue.ro, care au confirmat că soluția tehnică poate securiza și chiar crește capacitatea de a atribui conversiile realizate prin 2Performant și, implicit, veniturile utilizatorilor și ale companiei.