„Prezența în online e că vaccinul în această perioada, nu îți dă o garanție că nu te îmbolnăvești, dar te ajută să treci peste mai ușor. Sunt, cu siguranță foarte multe cazuri în care prezența online poate fi o gură de oxigen, de supraviețuire a unui business cu tradiție, un producător sau un creator care era obișnuit că oamenii să îi calce pragul și acum nu se mai întâmplă.

Am văzut în primăvară anului trecut o foarte mare varietate de business-uri care au fost forțate brusc să treacă în online fără orice altă opțiune. Dar asta fost o etapă care cred că s-a încheiat, eu nu aș mai privi digitalizarea ca un termen de supraviețuire pentru business, ci mai curând ca o oportunitate ratată de un retailer care refuză să între în online”, a declarat Arthur Rădulescu, fondator și CEO MerchantPro, în cadrul retailArena 2021, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

