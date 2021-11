Cel mai așteptat eveniment de reduceri din an a adus rezultate spectaculoase pentru magazinele care au organizat campanii de Black Friday. O parte dintre magazinele online au preferat să limiteze perioada de promoții la o singură zi, însă cele mai multe au extins intervalul de campanie la întregul weekend, până la ziua de luni, denumită în mod tradițional Cyber Monday. De altfel, cei care au mizat pe precauția românilor în achiziții au avut și cel mai mult de câștigat.



Creșterea y-o-y la nivelul zilei de Black Friday (12 noiembrie 2021 vs 13 noiembrie 2020) a fost de 10% la numărul de comenzi, respectiv 27% ca valoare. Coșul mediu a crescut cu 16%.

Creșterea înregistrată în ziua de luni, Cyber Monday, a fost de 30% la nivel de comenzi, respectiv 53% valoric.



”De aproape doi ani, salturile din online prezintă constant cifre spectaculoase, semn că adopția digitală își păstrează trendul ascendent. Vedem o efervescență nu doar din partea consumatorului final, mult mai informat și mai precaut în achiziție, care analizează ofertele la nivel de piață înainte să finalizeze o comandă, cât și din partea comercianților, care investesc în funcționalități, soluții optimizate și campanii ce-i plasează în prim-plan într-un online dinamic și din ce în ce mai competitiv”, a precizat Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

Analiza pe domenii: vedetele acestui Black Friday

În topul evoluțiilor pozitive s-au situat și articolele sportive, unde s-a observat o creștere de aproape 70% în numărul comenzilor plasate în perioada Black Friday 2021 față de evenimentul similar din 2020, respectiv o dublare în valoarea acestora.



De asemenea, pe segmentul de produse dedicate copiilor s-a înregistrat o creștere de aproape 60% în numărul comenzilor, respectiv de 30% din perspectiva valorică. Valoarea coșului mediu a scăzut însă pe acest segment, de la 38 euro anul trecut, la 31 euro anul acesta.



Segmentele cu tradiție în achizițiile de Black Friday, precum IT&electronice, respectiv Fashion & Accesorii, au înregistrat creșteri mai mari în valoarea comezilor versus numărul acestora. Astfel, la nivelul magazinelor care comercializează produse IT&electronice s-au plasat cu 28% mai multe comenzi în perioada 12-15 noiembrie față de 13-16 noiembrie 2020, iar valoarea acestora a fost cu 58% mai mare. Comenzile pe segmentul Fashion au cunoscut o dinamică similară, respectiv creșteri de 46% în numărul comenzilor plasate, respectiv de 58% în ceea ce privește valoarea lor.

Home&deco rămâne în continuare un segment important în online-ul românesc înregistrând creșteri constante în ultimii doi ani. Nici evenimentul dedicat reducerilor nu a făcut excepție, românii plasând în weekend-ul ce leagă Black Friday de Cyber Monday (12-15 noiembrie) cu 42% mai multe comenzi față de aceeași perioadă Black Friday din 2020 (13-16 noiembrie), acestea având o valoare totală cu 49% mai mare față de anul precedent.

Buget crescut de la an la an

O creștere care se menține de la an la an este valoarea medie a coșului de cumpărături, semn că românii alocă bugete din ce în ce mai consistente pentru achizițiile de Black Friday. Astfel, creșterea coșului mediu de cumpărături față de evenimentul similar din 2020 este de 14%.



În ciuda perioadelor tot mai extinse de promoții și reduceri practicate de comercianții online de-a lungul anului, Black Friday rămâne un reper atât pentru aceștia, cât și pentru clientul final, care alocă un buget din ce în ce mai mare de la an la an. Procentele nu sunt spectaculoase, dar constante, ancorate în realitatea socio-economică actuală marcată în continuare de contextul pandemic, ceea ce confirmă faptul că românii mută multe dintre achiziții în online, și nu doar la nivelul bunurilor de larg consum. Dinamica se va menține pe același trend ascendent și spre finalul anului, de sărbători, astfel încât cel mai probabil vom avea un 2021 mai orientat spre achiziții online chiar decât 2020, un an de referință în digitalizarea afacerilor, a mai precizat Arthur Rădulescu.