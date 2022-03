Locuitorii municipiului Cluj-Napoca și cei ai zonelor limitrofe pot folosi serviciile FAN Delivery pentru a primi acasă produse de la Auchan, primul retailer înrolat ca vendor în platformă chiar de la lansarea serviciului la nivel național. Lista de vendori disponibili în Cluj-Napoca și zone limitrofe include pe lângă două magazine Auchan, piața digitală ”Hermes by eAgricultor”, ”My Geisha” și rețeaua de florării ”Păpădie”, de asemenea, cu două unități. Taxa de transport în perioada martie-aprilie 2022 este de 1 leu și nu există limită de greutate.

”FAN Delivery își continuă planul de dezvoltare asumat la lansare și devine operațional în Cluj-Napoca și zonele limitrofe, de luna aceasta. Rezultatele obținute în primele trei luni de la lansarea platformei în București au confirmat nevoia unui serviciu de livrare rapidă pentru consumatorii din orașe mari, care petrec mult timp la serviciu și doresc să-și optimizeze timpul. Ne menținem și accelerăm chiar strategia de dezvoltare în zece orașe, în acest an, următorul în care pregătim lansarea fiind Timișoara. Așa cum am anunțat la lansare, parteneriatul nostru cu Auchan România este unul strategic și se va aplica în fiecare oraș în care ajungem și în care compania are magazine”, a declarat Dragoș Arnăutu, CEO FAN Delivery.

Pentru început, rețeaua FAN Delivery din Cluj-Napoca va funcționa cu 20 de livratori, care se vor deplasa cu biciclete, scutere și mașini și vor deservi și zonele limitrofe orașului, respectiv Florești, Baciu, Sânnicoară, Feleacu și Dezmir, în același interval de timp, de cel mult 90 de minute.

Toți cei care doresc să devină livratori o pot face foarte rapid, accesând platforma www.fandelivery.ro, meniul “Înrolare livrator”. De asemenea, pentru a deveni vendor în aplicație, o companie trebuie să acceseze secțiunea ”Înrolare vendor”, pe aceeași platformă.

După primele două luni de la lansarea în București, în aplicația FAN Delivery erau înrolați 25 de vendori, urmând ca alți peste 30 să intre pe platformă în curând.

Platforma de personal shopping își propune ca, în primele 12 luni de activitate, să depășească 10 milioane de lei și o medie zilnică de 700 de comenzi.

Sursa foto: FAN Delivery