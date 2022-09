Apetitlul în creștere al românilor pentru comerțul online, impulsionat și de restricțiile aplicate începând cu 2020, au împins retaileri precum Cora să tureze motoarele în ceea ce privește canalele de e-commerce ale business-ului și definitivarea unei strategii omnichannel. Claudia Badea, Ecommerce and Crosschannel Director Cora România, prezentă în panelul „Best practices for a successful Omnichannel Strategy”, parte a evenimentului ecomTEAM 2022 , organizat de wall-street.ro, a vorbit despre aceste procese, dar și despre cum se comportă consumatorii în contextul unei inflații ridicate.

Reprezentanta Cora România este de părere că retailul local nu este la nivelul de maturitate pe care lanțurile de retail îl au în Vest în ceea ce privește strategia de omnichannel, însă face pași importanți în această direcție. Retailerul s-a concentrat în ultimii doi pe dezvoltarea canalelor de e-commerce, respectiv livrarea de produse comandate pe site-ul Cora sau ridicarea lor dintr-un punct fix, zone care au cunoscut o creștere importantă.

”Ne-am concentrat de asemenea pe parteneriatele din zona de quick delivery(livrări rapide n.r.), împinși de pandemie și de situația din ultimii doi ani, direcție care este într-o creștere fantastic de mare. De asemenea, am lansat și formatul de proximitate, Cora Urban, și apoi am închis bucla cu regândirea formatului de hypermarket, care este core business-ul nostru, astfel încât să oferim clienților o experiență bună pe toate canalele”, precizează Claudia Badea în cadrul evenimentului ecomTEAM 2022.

În timpul pandemiei, creșterile pe zona de online au fost de peste 130% pentru Cora România. În prezent, acestea s-au stabilizat în ceea ce privește componenta de livrare a doua zi a produselor comandate, însă continuă să aibă o evoluție bună în ceea ce privește livrările rapide.

”Creșterea pe zona de e-commerce este una importantă, iar acum vine mult din canalul de livrări rapide”, adaugă Claudia Badea.

Cum arată cumpărăturile românilor într-o perioadă marcată de o inflație galopantă

Rata anuală a inflației a urcat la 15,32% în luna august a acestui an, de la 14,96% în luna iulie. Atât România, cât și celelalte economii la nivel global, confruntându-se cu o creștere galopantă a prețurilor.

Claudia Badea a vorbit în cadrul evenimentului ecomTEAM 2022 și despre cum arată comportamentul de consum al românilor în această perioadă.

”Am analizat ce s-a întâmplat în timpul pandemiei și mai apoi cu ridicarea restricțiilor, dar și în acest context cu o inflație ridicată. Ne-am dat seama că, consumatorii sunt mult mai atenți la prețul produselor și cumpără mai asumat, folosesc mai mult lista de cumpărături decât o făceau înainte”, explică Claudia Badea.

Ea punctează faptul că românii nu caută neapărat produsele mai ieftine, însă își doresc ca raportul calitate preț să fie unul cât mai bun.

