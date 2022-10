Cu o experiență de peste 19 ani în dezvoltarea de soluții business, Zitec oferă servicii de eCommerce pentru mai multe companii din România, precum și din alte țări din Europa. În portofoliul companiei se regăsesc branduri precum Flanco, Brico Dépôt, iELM sau NOD. Începerea unui parteneriat cu Agrii România - furnizor de tehnologii performante și servicii agronomice, dar și investiția în consolidarea parteneriatelor strategice cu Adobe (Magento) și platforma enterprise de comerț digital VTEX, sunt unele dintre mișcările importante de business ale diviziei de eCommerce din prima jumătate a acestui an.



“Sectorul de eCommerce este unul dintre cele mai dinamice și performante din economie. Asistăm la maturizarea pieței, unde, după creșterea robustă alimentată de un număr mare de cumpărători online, tot mai multe companii își adaptează operațiunile de business și experiențele de cumpărare la nevoile și așteptările consumatorului digital.” transmite Alexandru Dobre, Head of eCommerce, Zitec.



Potrivit reprezentanților Zitec, în ultima perioadă a existat un interes în creștere din partea companiilor pentru migrarea către platforme de eCommerce flexibile și competitive. Peste 80% dintre clienți au optat pentru soluții de eCommerce integrate, capabile să susțină un număr mare de produse și vizitatori concurenți pe site și care permit modificări rapide în funcție de nevoile de business. Dezvoltarea de servicii inovatoare pe zona de plăți și livrare, modulele software personalizate și diverse integrări care facilitează adoptarea unei strategii omnichannel s-au regăsit, de asemenea, printre cele mai frecvente solicitări venite din partea magazinelor online.



Tot mai mulți retaileri se adaptează noilor tendințe din eCommerce pentru a maximiza experiența digitală oferită clienților. Comerțul conversațional continuă să se dezvolte odată cu utilizarea accentuată a aplicațiilor de chat live și a chatbot-urilor pentru cumpărături online. Conform Spectrm, platformă de marketing conversațional, 67% dintre europeni folosesc aceste canale pentru a comunica mai rapid cu brandurile despre produsele și serviciile lor și pentru a se documenta înainte de achiziția finală. Pe același trend ascendent, live shopping-ul devine parte integrantă a strategiilor tot mai multor companii, având în vedere creșterea de 86% la nivelul consumatorilor europeni care au cumpărat articole în urma unor astfel de sesiuni, arată un studiu Statista.



Diversificarea serviciilor de plată prin implementarea unor metode inovatoare precum Buy Now, Pay Later (BNPL) - unde aplicațiile de acest fel au înregistrat doar în Europa aprox. 10 milioane de descărcări în prima jumătate a anului conform unui studiu al platformei de analiză SensorTower -, dar și platformele de marketplace sau de tip dropshipping sunt printre soluțiile inovatoare adoptate de companii pentru a rămâne competitive.