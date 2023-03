"Raportat la faptul că şi nivelul sesizărilor scade, în 2022, de exemplu, am avut doar 687 de sesizări, din care 122 s-au finalizat cu sancţiuni, iar 197 au fost doar procese verbale de constatare, ceea ce a condus la concluzia că acestea s-au soluţionat într-o formă amiabilă şi s-a găsit o formulă de mijloc pentru rezolvarea acelui litigiu. De asemenea, 368 au fost de competenţa ANCOM şi au fost redirecţionate către această autoritate. Nu ne putem depăşi atribuţiile în anumite sesizări care sunt adresate. Noi, tot timpul am insistat respectarea drepturilor consumatorilor şi, practic, acesta este obiectul muncii noastre. Unul dintre principalele drepturi ale consumatorilor este dreptul la informare şi este important ca acesta, pe parcursul realizării acestui serviciu, să se realizeze efectiv, deoarece în partea finală a oferirii acestui serviciu există anumite sincope de comunicare, în sensul că anumiţi consumatori sunt nemulţumiţi de faptul că recepţionează anumite colete deteriorate, iar intervalele de timp în care sunt primite aceste colete nu sunt potrivite. Tocmai de aceea noi am sugera o posibilitate a reprogramării sau o variantă de comunicare mai facilă cu aceşti consumatori pentru ca livrarea să se realizeze în mod efectiv la momentul la care acest consumator este la domiciliu şi poate recepţiona acest colet", a spus Hotca, conform Agerpres.ro.

Govnet Conferences organizează, miercuri, cea de-a X-a ediţie a evenimentului "Courier & Postal Services Forum 2023", la care participă furnizori de servicii de curierat şi poştale, fast deliver şi retaileri online, alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice.

Sursa foto: comzeal images / Shutterstock.com