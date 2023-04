Febra cumpărăturilor a început deja cu două săptămâni înainte de Paștele ortodox și numărul vizitelor pe platforma Freshful și în aplicație a crescut cu 30% fața de săptămânile anterioare, perioada fiind marcată și de Paștele catolic și sărbătoarea Floriilor. Ouăle conduc în topul celor mai cumpărate produse tradiționale, alimente care înregistrează vânzări de 3 ori mai mari în această perioadă. Din categoria acestora mai fac parte carnea proaspătă, dulciurile, lactatele și brânzeturile, vinurile și cozonacii, dar și produsele necesare pentru curățenia de Paște și candelele pentru slujba de Înviere.



„Cei mai mulți dintre clienții noștri încep să se pregătească de cumpărături cu două săptămâni înainte de Paște, adăugând treptat în coș produsele lor preferate. Anul acesta am pregătit pentru ei, din timp, mai multe produse tradiționale și alimente proaspete de la producători locali. Iar dacă, în graba cumpărăturilor, au uitat să comande ceva, clienții Freshful pot adăuga produse în comanda deja plasată și pot primi toate produsele în același timp, fără să plătească în plus. În plus, am extins programul de livrări în perioada sărbătorilor”, a declarat Andrei Popescu, General Manger Freshful by eMAG



De asemenea, Freshful pune pe masa de Paște și produse deja gătite, iar printre acesta se regăsesc ouăle deja vopsite, drobul și produsele ready-meal. Comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, clienții Freshful comandă mai mult anul acesta produse din categoria verdețurilor, produse românești, precum salata, ceapa și usturoiul verde, mărarul, pătrunjelul, leușteanul, spanacul și urzicile.



Clienții Freshful care au un abonament Genius au și în perioada Paștelui livrare gratuită pentru comenzile care depășesc 189 lei.

Cumpărături online de Paște. Cum arată programul Freshful by eMAG

Din martie anul acesta, pe lângă București și Ilfov, Freshful livrează și în Ploiești, adăugând în aria sa de acoperire și alte 22 de localități din Ilfov. Pentru ajunge la timp pe mesele de Paște ale clienților, anul acesta Freshful a pregătit un program de livrări extins:

Săptămâna 10-14 aprilie, în intervalul orar 8:00 – 23:59

Sâmbătă, 15 aprilie, în intervalul orar 8:00 – 18:00

Luni, 17 aprilie, a doua zi de Paște, în intervalul orar 11:00 – 23:00

Și după plasarea comenzii, în funcție de data livrării, clienții au posibilitatea să adauge produse în comandă, pe care le vor primi în același timp, fără costuri suplimentare.

Sursa foto: Freshful by eMAG