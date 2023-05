Showroom-ul are o suprafață totală de 250 metri pătrați și este dispus pe două etaje ale unei vile monument din zona Gării de Nord, pe Strada Atelierului nr 20. Locația reprezintă o componentă esențială a strategiei de afaceri a Neakaisa.ro, ce își propune să funcționeze într-un sistem omnichannel.

Ideea unui spațiu de expunere a apărut în mai 2022, definitivarea și punerea sa în aplicare a început în luna noiembrie a aceluiași an, iar la finalul lunii februarie 2023 au început lucrările de amenajare. Printre partenerii care au contribuit la dezvoltarea acestui showroom se numără Ideal Standard, Grohe, Geberit și FDesign.

Citește povestea din spatele Neakaisa.ro AICI.

Anul trecut, compania și-a extins echipa, iar odată cu relocarea într-un nou sediu, au început și lucrările efective de amenajare.

„În 2022 ne-am mutat sediul pentru că am mărit echipa, așa că am ales o locație unde să putem acomoda și componenta de showroom. Deși am semnat contractul de închiriere fix în ziua în care a izbucnit războiul din Ucraina, am considerat că ne aflăm la un nivel ridicat de maturitate a businessului, astfel încât trebuie să dezvoltăm și componenta offline, așa că am mers mai departe”, a declarat Laura Sardescu, Director General Neakaisa.ro.

Noul spațiu este format din 11 camere amenajate de 11 designeri diferiți, cu mai multe tipuri de amenajări ale băii și o varietate de produse, de la obiecte sanitare, pardoseli, tapet, riflaje până la obiecte de design. Mai mult, tot în cadrul showroom-ului se oferă consultanță, discount-uri pe praguri valorice, iar clienții pot beneficia de livrarea gratuită a comenzilor.

Pe parcursul anului 2022, Neakaisa.ro a vândut peste 50.000 de produse, iar pentru 2023, compania estimează până la 58.000 de produse vândute, o creștere de 17%, având în vedere extinderea gamei.

Potrivit reprezentanților Neakaisa.ro, anul acesta s-a remarcat și o creștere a cererilor din partea arhitecților, ceea ce se traduce într-o preferință crescută pentru proiecte de renovare realizate sustenabil, atât pentru confort, cât și pentru utilizarea îndelungată.