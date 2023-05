„Pentru noi, când am lansat Druid în urmă cu cinci ani, cred că brandul personal a fost cel mai important lucru de avut în vedere pentru noi. Pentru că încă de la începutul drumului am știut că activăm pe o piața despre care nu știam neapărat foarte multe. Practic am construit piața pe măsura ce și noi am evoluat. Și cred că brandingul personal pe care l-am construit în jurul CEO-ului și a fondatorilor ne-a permis să fim mai vizibili în piața și mai ușor de recunoscut, în special când se făcea referire la conversațiile generate de Inteligență Artificială. Cred că încetul cu încetul asta ne-a permis să face tranziția de la un brand local, către unul care iese pe piețe internaționale. Ca o perspectiva personală, cred că eu am în vedere și mă îngrijesc foarte mult de brandul personal, aspect care se împletește cu ceea ce facem la Druid pentru că sunt parte și din Global Women in Tech, o organizație unde mentorez start-upuri care pătrund în lumea IT-ului. Și din punctul acesta cred că poți să te promovezi foarte bine și pe tine ca organizație, dar și din perspectiva viitorilor clienți”, a declarat Raluca Tătărușanu (foto), Vicepreședinte Druid AI, companie din domeniul inteligenţei artificiale conversaţionale, fondată de Liviu Drăgan.

Și Florin Boboc, Partner în cadrul UnifiedPost subliniază cât de importantă este imaginea unei companii în fața clienților, dar și a potențialilor clienți pentru că la finalul unei zile de muncă, totul se rezumă la „zâmbetele de pe fețele lor”.

„Pentru businessul nostru, brandingul este foarte important, chiar dacă nu activăm în acest domeniu de activitate, suntem extrem de interesați despre cum putem să promovăm constant și cât mai bine serviciile noastre. Suntem prezenți în 32 de țări ca nivel de grup și le livrăm clienților soluții digitale pentru ecosisteme financiare complexe. Deci trebuie să creăm un brand puternic, să livrăm servicii solide și vrem să vedem zâmbete pe fețele clienților noștri. Deci da, se rezumă la calitate și fericire”, a declarat Florin Boboc (foto), Partner în cadrul UnifiedPost, lider pe piaţa europeană în soluţii fintech de facturare electronică, procesare facturi şi plată electronică.

