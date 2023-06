Cargus oferă companiei Vinted o suită de servicii de curierat: livrare colete din România în Polonia, din Polonia în România, dar și pe piața internă, de la consumator la consumator. Utilizatorii vor putea accesa întreaga rețea Cargus SHIP & GO de aproximativ 3.000 de puncte fixe și lockere din România pentru predarea, ridicarea și returnarea unui colet.





Vinted se alătură unui portofoliu de clienți internaționali din zona de e-Commerce și markeplace-uri importante, cărora Cargus le oferă o gamă completă de servicii de curierat. Cargus și-a pus amprenta pe piața de curierat din Polonia în urmă cu aproximativ un an și a dezvoltat o infrastructură operațională pentru a conecta companiile poloneze cu consumatorii români. De asemenea, Cargus a pus în funcțiune o facilitate cross-dock care eficientizează operațiunile de expediere, oferă o capacitate maximă de peste 15 milioane de colete pe an și un interval de livrare de 24 - 72 de ore, în funcție de situație.



Cargus are în plan extinderea afacerilor și în alte țări din regiune, precum Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Cehia și Germania.



„Anul 2023 este un an important pentru Cargus, anul în care vom accelera extinderea companiei în țări din Europa, un proiect strategic care presupune o investiție pe măsură. La nivel european segmentul de comerț internațional (cross-border) este în creștere accelerată - estimările pentru anul acesta arată o evoluție de peste 12% la nivel european, datorită dezvoltării pieței de e-Commerce. Vedem jucători tot mai mari care își exportă produsele în țări din regiune, lansări de noi marketplace-uri, pe lângă creșterea firească a comerțului domestic, iar pentru Cargus acest segment este o oportunitate”, explica Nelu Gheorghiță într-un interviu acordat în exclusivitate pentru wall-street.ro. Îl puteți citi în integralitate AICI.

Sursa foto: Cargus