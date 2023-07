Ca urmare a investițiilor în digitalizare, dar și în extinderea gamelor de produse și în lanțul logistic, Metatools estimează pentru anul 2023 o creștere de minimum 15% a afacerilor față de anul trecut, până la circa 25 de milioane de euro.

“Dorim să promovăm companiile românești în vederea dezvoltării afacerilor, atât pe piața autohtonă, cât și la nivel european”, susține Mircea Androne, cofondator și CEO al Metatools.

Cofondatorul companiei estimează minimum 100.000 de SKU-uri listate în primul an și multiple branduri premium, precum:

Dewalt, Bosch, Makita, Milwaukee - scule electrice

Stihl, Husqvarna, Villager - utilaje specifice grădinăritului

Karcher, Kranzle, Nilfisk - curățenie, aparate de spălat cu presiune

Kapriol, Stanley - scule specifice bricolajului/amenajări interioare

“Împreună am reușit să lansăm un proiect complex, un marketplace ușor de extins la nivel internațional și care, fără îndoială, va contribui pozitiv la dezvoltarea business-ului Metatools”, declară Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA Sales Leader în cadrul VTEX.

În acest moment, e-bricoshop.ro oferă articole de la branduri internaționale de top, precum DeWalt, Milwaukee, Bosch, Black+Decker, Karcher și Stihl, continuând să extindă gama de produse disponibile pe marketplace-ul său.

Nișa DIY a câștigat o popularitate semnificativă încă din pandemie în rândul consumatorilor care apreciază soluțiile personalizate și creative pentru case, grădini și diverse proiecte. Jucătorii locali profită de această tendință în creștere, prezentând o gamă variată de produse, unelte și servicii de bricolaj, toate provenind de la întreprinderi din România.