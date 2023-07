ecomTEAM reprezintă un adevărat teambuilding al e-commerce-ului românesc. În ediția din acest an ne concentrăm atât pe tehnicile necesare pentru dezvoltarea magazinelor online la nivel local, cât și pentru extinderea lor la nivel internațional.

Președintele și cofondatorul Ecommerce Europe, Wijnand Jongen sau Filip Susfal, Business Development Specialist Allegro, cel mai mare magazin online din Polonia, sunt printre speakerii de top confirmați la ediția din acest an, ce se va desfășura la Qosmo Hotel din Brașov. Peste 20 de speakeri sunt confirmați deja și lista va continua să fie actualizată cu noi nume în perioada următoare. Găsești lista completă AICI.

Maratonul interviurilor din e-commerce: de ce să participi cu magazinul tău online

Întotdeauna suntem în căutare de povești din e-commerce, lucru ce poate fi observat și în proiectele noastre precum ecomTEAM Stories, Faces of Romanian Ecommerce sau emisiunile ecomTEAM. De data aceasta, venim cu un nou format, respectiv o serie de interviuri video care vor fi susținute de magazinele online pe 21 și 22 septembrie chiar în cadrul evenimentului ecomTEAM, unde pregătim o zonă special amenajată pentru realizarea lor.

Fiecare interviu video va fi integrat într-un articol ce va fi publicat pe wall-street.ro după terminarea evenimentului. Avem deja o serie de magazine online care au răspuns provocărilor noastre, precum: Bicicletashop.ro, DeoMaxx.ro, Sugarcouture.net, Charger.ro, sau Marcoser.ro.

Te așteptăm și pe tine pe 21 și 22 septembrie la ecomTEAM pentru a ne spune povestea magazinului tău online. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii AICI și să ne scrii la armand.iliescu@wall-street.ro în care dintre cele două zile, 21 și 22 septembrie, preferi să susții interviul video.

Până pe 15 August ai ocazia de a beneficia de campania de reduceri early bird pe care o desfășurăm și care îți garantează, ca reprezentant al unui magazin online, interviul video și articolul publicat pe baza acestuia, alături de accesul la cele două zile de eveniment pentru tine și încă un partener de business la doar 50 de euro. Găsește AICI lista de prețuri, pe categorii.

Înscrierea la Maratonul interviurilor din e-commerce îți garantează și participarea la cele două zile de eveniment ecomTEAM, unde peste 20 de speakeri locali și internaționali vor vorbi despre tot ceea ce ai nevoie pentru a-ți dezvolta magazinul online atât pe plan local, cât și internațional. Lista cu panelurile și prezentările care vor fi susținute în cele două zile o găsești AICI.

Speakeri și teme abordate în cadrul evenimentului ecomTEAM 2023



Avem două zile dedicate e-commerce-ului la ecomTEAM 2023 pe 21 și 22 septembrie. Paneluri, prezentări și worksop-uri care te vor ajuta să îți duci magazinul online la alt nivel, dar si în alte piețe.

Principalele teme de discuție vor fi:

Day 1 - Build your way to international expansion at home

e-Commerce Logistics: winning strategies for your online shop

SaaS & international Marketplace platforms: What fits your needs?

How to tailor your online store both for local and global markets

Online shops that inspire: local and international

Workshop 21 Sept Bogdan Zaharia, Data Revolt - Exploring Ecommerce Growth Strategies with GA4

Workshop designed to unlock the full potential of your ecommerce business by leveraging insights from GA4. During the workshop, you will learn how to apply growth strategies to fuel your online sales and drive sustainable growth with data analysis, audience management and data visualization techniques for each stage of the digital analytics maturity model.

Day 2 - How to make sure that hard work will pay off?

Cross-border Payments: which methods can boost your sales?

B2B & B2C E-commerce - Retail and FMCG: Challenges and Lessons

Online shops that inspire: local and international

Workshop 22 Sept Valentin Radu, Omniconvert - How To Increase Customer Lifetime Value in eCommerce using CVO

Deep dive into actionable insights about the 7 dominant numbers in eCommerce, the growth formula, how to leverage RFM segments, and the 5 types of CVO campaigns.

Evenimentul ecomTEAM este organizat cu susținerea FAN Courier, Main Partner, Twispay, ING, HTTPOOL, Sameday, Gun Media, TBI Bank, Mokka, Invest HK și Cargus - Silver Partners si Paysera - Sponsor.