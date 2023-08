În primul semestru din 2023, datorită creșterii gamei, extinsă cu corpuri de iluminat, riflaje, tapet, mobilier grădină, respectiv alte tipuri de mobilier și decorațiuni pentru casă, compania a comercializat cu circa 45% mai multe produse față de primele șase luni ale anului trecut.



În plus, 2023 a debutat și cu o cerere crescută din zona arhitecților, tradusă printr-o apetență mai mare pentru proiecte de renovare sustenabile, cu un grad mai ridicat de confort și durabilitate.



„În cazul nostru, comanda medie online a ajuns azi la o valoare de 1.750 lei și ne așteptăm să crească la peste 1.800 lei până la finalul anului.”, a declarat Laura Sardescu, Director General Neakaisa.ro.



Tot în prima parte a anului, Neakaisa.ro a făcut pasul strategic spre omnichannel, cu lansarea showroom-ului concept din București. Amenajat într-o vilă istorică, cu o investiție de 70.000 euro, spațiul are în prezent rol de suport pentru activitatea din online, urmând ca din 2024 să genereze peste 10% din cifra de afaceri a companiei.



Până la finalul anului, compania are în plan inclusiv întărirea poziției în orașele mari, în care deja are o prezență puternică precum București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța. În ceea ce privește evoluția e-commerce-ului home & deco, pentru 2023, compania preconizează o creștere pe toate palierele, având în vedere un grad accelerat de adopție atât al tehnologiei, cât și al retail-ului online, pe acest segment.

Sursa foto: Neakaisa.ro