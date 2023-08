Cargus și-a continuat expansiunea către piețele europene de e-Commerce și dezvoltarea segmentului de livrări cross-border. Compania și-a intensificat activitatea în Polonia, unde a pus în funcțiune infrastructura operațională, a consolidat echipa locală și a adăugat clienți importanți în portofoliu. În luna iunie, Vinted, cea mai mare platformă online din Europa dedicată segmentului second-hand, a încheiat o colaborare cu Cargus, alăturându-se altor jucători, precum Bonprix sau LPP și completând, astfel, portofoliul companiei.



Următorii pași vizează extinderea Cargus în Cehia, Ungaria, Slovacia și Germania, crearea de infrastructură în aceste țări și dezvoltarea parteneriatelor logistice. Anul viitor, compania țintește dublarea volumului de colete procesate pe segmentul de comerț transfrontalier.

Segmentul de comerț electronic reprezintă o parte importantă din portofoliul Cargus. Compania va continua să capitalizeze creșterea comerțului electronic intern și estimează o creștere de 7-10% a pieței locale, în ansamblu, până la sfârșitul anului. Un alt segment Cargus este cel al micro-întreprinderilor și micilor afaceri, care și-a dublat volumul, comparativ cu primul semestru din 2022. Estimările companiei arată o creștere semnificativă și în următorii ani.



Analizând profilul industriei, bunurile de larg consum (FMCG), IT&C, Beauty, Pharma și Cărți au fost domeniile cu cele mai mari volume livrate în perioada ianuarie - iunie, bunurile de larg consum (FMCG) fiind segmentul cu cea mai mare creștere.



În prima jumătate a anului, Cargus și-a îmbunătățit performanța operațională. În prezent, 98% dintre colete sunt livrate conform promisiunii făcute către clienți, cu ajutorul a aproximativ 2.200 de curieri care acoperă 12.500 de locații unice pe lună, dar și prin intermediul celor 3.000 de puncte Cargus SHIP & GO. De aceea, o parte importantă din bugetul de investiții al Cargus este direcționată către zona operațională, cu accent pe implementarea de soluții logistice care cresc eficiența centrelor de procesare.



Rețeaua operațională Cargus cuprinde 5 centre naționale de sortare, cu o capacitate de procesare de 46.000 de colete pe oră, 2 centre de acces cu rol strategic pentru livrările transfrontaliere și 36 de depozite în întreaga țară. În total, activele operaționale ale Cargus acoperă o suprafață de peste 220.000 de metri pătrați. Cargus are în plan să deschidă și un nou depozit în Sibiu, în viitorul apropiat.



În toamna acestui an, compania va lansa două platforme tehnologice. Prima este o platformă de tip omnichannel care optimizează și eficientizează procesul de comunicare cu clienții și consumatorii. A doua este o platformă dedicată magazinelor online, care le oferă un ecosistem operațional complet – de la gestionarea comenzilor și stocurilor și până la integrarea cu peste 30 de marketplace-uri.



Rețeaua Cargus SHIP & GO a fost și continuă să fie una dintre direcțiile de investiții ale Cargus. În mai puțin de un an, compania a ajuns la 3.000 de locații, în orașele mari, medii și mici din România și a construit un ecosistem complet de servicii și opțiuni de plată în jurul acesteia. Volumul de livrări dedicat segmentului out-of-home (OOH) a crescut cu 300% în mai puțin de un an.

Sursa foto: CArgus