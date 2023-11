Showroom-ul Neakaisa.ro a fost deschis pe 19 mai, într-o vilă monument istoric de pe Strada Atelierului, numărul 20, sectorul 1 din București. Cu o suprafață totală de 250 de metri pătrați, acesta este dispus pe două etaje și reprezintă o componentă esențială a strategiei de afaceri a Neakaisa.ro, ce își propune să funcționeze într-un sistem omnichannel.

De la deschidere până în prezent, spațiul fizic inaugurat de Neakaisa.ro a înregistrat o creștere constantă a traficului, ajungând la o medie de 5-7 vizitatori pe zi, iar rata de conversie a vizitelor din showroom în achiziții din magazinul online s-a îmbunătățit constant, depășind procentul de 50%.



Totodată, reprezentanții Neakaisa.ro au remarcat în rândul vizitatorilor din showroom o preferință mai ridicată pentru produse medium-high.



În ceea ce privește evoluția nișei locale online de home & deco, aceasta a raportat o creștere de câteva procente în trimestrul al treilea, fapt reflectat și în vânzările Neakaisa.ro.



"E-commerce-ul a înregistrat o creștere în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2022. Totuși, ceea ce a avut un impact major asupra creșterii vânzărilor noastre a fost sinergia dintre prezența fizică a brandului prin showroom și cea din online, mai exact experiența omnichannel pe care am oferit-o clienților noștri în ultimele luni. Privind către anul viitor, dar și în perspectivă, pe termen de 3-5 ani, avem încredere că showroom-ul va continua să joace un rol esențial în strategia Neakaisa.ro. Ne propunem să menținem și chiar să mărim procentul de 10% generat de acesta în cifra de afaceri", a declarat Laura Sardescu, Co-fondator Neakaisa.ro.



De asemenea, compania va participa la Black Friday, fiind prima ediție în care va avea și o prezență fizică, completându-și, în acest fel, ofertele din online. Astfel, locația de pe Strada Atelierului nr 20, sectorul 1 din București, va fi deschisă cu program prelungit pentru clienți pe tot parcursul campaniei 10-12 noiembrie, inclusiv pe 10 noiembrie, când se va da startul reducerilor de preț.



Showroom-ul Neakaisa.ro este format din 11 camere amenajate de 11 designeri diferiți, fiind conceput ca un loc pentru inspirație, fără vânzare on site, unde sunt expuse mai multe tipuri de amenajări ale băii și o varietate de produse, de la obiecte sanitare, pardoseli, tapet, riflaje până la obiecte de design. În plus, în cadrul acestuia se oferă consultanță și discount-uri pe praguri valorice.

Sursa foto: Neakaisa.ro